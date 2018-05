M. Messahel reçoit l’envoyé spécial français pour la Libye : L’approche algérienne rappelée

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur Frédéric Desagneaux, désigné récemment par le président de la République française en qualité d'envoyé spécial pour la Libye. M. Messahel a rappelé l'approche algérienne pour une solution politique de la crise libyenne qui consiste, notamment à opter «pour le dialogue inclusif comme seul moyen de règlement sous l'égide des Nations unies, lequel doit aboutir à la mise en place d'institutions capables de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriales de la Libye, ainsi que son unité et la cohésion de son peuple, de même qu'à faire face aux nombreux défis auquel est confronté ce pays frère et voisin, à commencer par la menace terroriste». Le ministre a également mis en exergue les efforts déployés par l'Algérie pour rapprocher les différents acteurs libyens en présence et accompagner le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye. Pour sa part, M. Desagneaux s'est «félicité» de la qualité et de la «régularité» de la concertation bilatérale algéro-française sur le dossier libyen.