M. Raouya rencontre le vice-président de la Chambre de Commerce américaine : La coopération évoquée

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu, dimanche à Alger, le vice-président exécutif, chargé des affaires internationales de la Chambre de commerce des États-Unis, Myron Brilliant, avec lequel il a discuté de la coopération économique entre les deux pays, notamment dans le secteur financier, a indiqué hier un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère, en présence de l’ambassadeur des États- Unis à Alger, John Desrocher, M. Raouya a présenté les différentes réformes en cours dans le domaine financier, notamment en ce qui concerne les efforts consentis pour la modernisation du système bancaire, la mobilisation de l’épargne interne, l’économie numérique et l’inclusion financière.

Il a également donné un aperçu sur «les grands projets stratégiques» qui s’inscrivent dans le cadre de la politique de diversification économique engagée par l’Algérie, précise le communiqué. Les deux parties ont aussi procédé à un échange de vues sur les meilleures pratiques d’utilisation des nouvelles technologies de l’information en matière d’inclusion financière, ainsi que le potentiel dont disposent les entreprises américaines en la matière, et qu’elles peuvent être mises à la disposition de l’Algérie en fonction de sa demande, ajoute la même source. Il a, à ce titre, réitéré la disponibilité de la Chambre de commerce américaine à approfondir les discussions avec les principaux départements ministériels en Algérie, pour mettre à profit son rôle de catalyseur et de facilitateur, afin d’encourager les entreprises américaines à investir en Algérie.