Diversification de la production agricole : Les jeunes appelés à investir

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a souligné, hier à Saida, la nécessité de permettre aux jeunes d'exploiter des surfaces du périmètre agricole de Dayet Zraguer, situé dans la commune d'Aïn Skhouna. En inspectant ce périmètre, au deuxième jour de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a estimé que l'exploitation de ces surfaces de plus de 1.000 ha par de jeunes agriculteurs devra contribuer à «augmenter la production agricole et à renforcer l'économie locale». M. Bouazghi a mis en exergue les grandes potentialités hydriques que recèle la région tout en soulignant l'importance de son «exploitation rationnelle» dans l'irrigation des surfaces agricoles. Le ministre a donné des instructions aux responsables du secteur pour faciliter toutes les mesures administratives en faveur des jeunes désirant obtenir des terres agricoles au niveau de ce périmètre.