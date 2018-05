L'ENAG se dote de nouveaux équipements : Couvrir les besoins du marché du livre

L'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag) s'est dotée de nouveaux équipements «lui permettant de doubler ses capacités en matière de tirage et de couvrir les besoins du marché du livre pour mieux répondre à la demande croissante», a indiqué, hier, le directeur général, Hamidou Messaoudi.

La nouvelle imprimerie, acquise récemment et mise en service dimanche, utilise de nouvelles techniques «permettant d'augmenter le volume de tirage à 100 000 copies/jour, alors que la moyenne précédente était de 50 000 à 55 000 copies/jour», a indiqué M. Messaoudi. Cette opération vise à «répondre à la demande croissante en matière de livres, notamment le livre scolaire et culturel», a-t-il poursuivi. «L'ENAG œuvre depuis 2009 à renouveler ses outils de production, d'où l'acquisition d'équipements de haute technologie et de normes internationales en matière d'édition et d'impression», a rappelé le même responsable, ajoutant que ces efforts «se consolident aujourd'hui par l'acquisition de cette nouvelle imprimerie».