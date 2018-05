Barrage de Maouane : Mise en service du projet d’alimentation en eau potable

Poursuivant sa tournée de 3 jours dans la wilaya de Sétif, Noureddine Bedoui, rejoint hier par Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, s’est rendu dans les zones montagneuses du Nord de la wilaya pour s’enquérir de la dynamique de développement et mis en service et inspecté plusieurs projets.

Dans cette zone, qui compte 17 communes, les deux ministres se rendront d’abord dans la commune de Ain Legradj dans la daira de Guenzet où ils procéderont au lancement des travaux du projet d’alimentation de 7 communes (Ain Legradj, Beni Ourtilène, Beni Mohli, Beni Chebana, Guenzet, Harbil et Draa Kebila) à partir du barrage de Tichy Haf dans la wilaya de Bejaia et permettront ainsi aux nombreux citoyens de ces localités de rompre avec les contraintes accusées jusque-là dans toutes ces contrées. Sur le site des travaux d’alimentation de ces 7 communes, et à l’effet d’aller le plus vite possible, le ministre de l’Intérieur demandera aux responsables concernés de conférer à ce projet un caractère d’urgence. Par ailleurs et au vu de la situation qui prévaut dans ces zones, Hocine Necib instruira les responsables de son secteur à procéder à une estimation à l’effet de renforcer les quatre communes de Bouandas, Bousselem, Maoklane et Tala Ifacene à partir du barrage de Ain Zada.

A Beni Ourtilene, c’est un climat de fête populaire qui marquera le raccordement au réseau de gaz de 300 foyers au niveau de l’agglomération de Ait Moussa et la visite du projet de réhabilitation du domicile de cheikh el Foudhil el Ourtilani avant la tenue d’une rencontre avec la société civile à Bougaâ ainsi que la mise en service du réseau de transport de gaz et la présentation du projet de dédoublement de la RN 75 au niveau de Ain Roua. L’inauguration d’une piscine semi-olympique à Ain el Kebira sera suivie, dans la commune d’El Ouricia, par la mise en service de ce grand projet tant attendu et qui relève en fait d’un véritable défi, vu les efforts extraordinaires déployés par des Algériens qui ont travaillé d’arrache-pied pour permettre, hier, la mise en service d’une station monobloc de 50.000 m3 jour , l’alimentation en eau potable de près de 600. 000 habitants des communes de Sétif, El Eulma, Ain Abessa, Ouricia, Maouane, Ouled Saber et Guedjel à partir du barrage de Maouane qui s’intègre dans le système ouest du mégaprojet des grands transferts.

Une visite qui permettra aux deux ministres de s’enquérir de la situation du service public de l’eau au titre du schéma directeur de l’AEP, avec notamment une augmentation des communes desservies au quotidien qui passent de 12 en 2017 à 19 grâce aux actions menées, et 10 autres qui sont prévues pour passer à cette cadence au mois de septembre, en plus des 16 communes qui le seront à la fin de l’année 2018. Dans ce contexte la contribution du budget de wilaya déjà marquée par 31 opérations depuis 2016 sera consolidée en 2018 sur PCD par 163 opérations pour une enveloppe de 135 milliards de centimes.

L’inauguration de la centrale électrique et le raccordement au réseau de gaz de 500 foyers à El Melsa-Ouled si Ali dans la commune de Ain Arnat seront suivis à Sétif par plusieurs autres activités dont l’inauguration d’un hôtel de classe internationale d’une capacité de 384 lits relevant de l’investisseur privé Khanfri et la réouverture du parc d’attractions dans la commune de Sétif.

F. Z.