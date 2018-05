M. Bedoui à Sétif : Répondre aux besoins quotidiens des citoyens

A l’issue d’une première journée marathon au cours de laquelle il a sillonné les coins les plus reculés de cette wilaya, Nouredine Bedoui, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a présidé dans la soirée une rencontre avec les cadres de la wilaya, les élus locaux, les représentants de la famille révolutionnaire, des notables et des représentants de la société civile.

La rencontre s’est tenue à l’auditorium Mouloud-Kassim-Nait-Belkacem de l’université Ferhat- Abbes-Sétif 1. Dans ce contexte, le ministre, qui prêtera une oreille attentive à l’intervention préalable du wali Nacer Maskri, sur les étapes franchies à tous les niveaux dans cette wilaya depuis 1999 au titre de tous ces programmes, de multiples acquis et réalisations allant dans le sens des préoccupations et aspirations du citoyen, reviendra sur tous ces indicateurs pour faire la juste part des efforts d’envergure consentis et des résultats obtenus qui, dira-t-il, n’auraient pas été possibles sans cette stabilité, cette quiétude et toutes ces valeurs que le processus de réconciliation nationale est venu impulser. M. Bedoui, qui développera dans ce même élan tous les sacrifices consentis par notre peuple pour le recouvrement de sa liberté et de son indépendance, ne manquera pas de se pencher sur ce 73e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945 qu’il qualifiera de tache noire dans l’histoire de la colonisation française, qui réserva à des populations innocentes, sorties revendiquer pacifiquement le droit à la liberté, alors que le monde fêtait le défaite du fascisme, une répression atroce marquée par le massacre de 45.000 enfants de ce peuple, précurseurs de la glorieuse révolution de Novembre. Il mettra de ce fait l’accent sur la place de Sétif dans la stratégie du mouvement national et celle qui fait aujourd’hui de cette wilaya un pôle d’excellence en matière de développement, impulsé par les programmes du Président de la République. «Une dynamique consolidée par l’esprit d’initiative et d’entrepreunariat» des enfants de cette wilaya, auxquels il dira sa reconnaissance et qu’il exhortera à redoubler d’ardeur. Face à un auditoire qui ne manquera pas d’exprimer sa profonde satisfaction de la décision du Président de la République de redynamiser le Fonds des Hauts plateaux, le ministre mettra aussi l’accent sur l’apport des PCD pour les projets de proximité et de développements des zones montagneuses et la nouvelle organisation administrative, citant aussi tous ces grands projets de la wilaya: «Vous avez le droit d’être fiers de vos acquis, de votre wilaya dans sa dimension de pôle universitaire, industriel, agricole, économique et commercial par excellence», non sans faire état de tous ces projets d’investissements et des effets induits. «Le défi de l’avenir est un défi économique, celui de la rupture avec toutes les pratiques bureaucratiques, la levée de toutes les entraves à la dynamique de l’investissement générateur de richesses et d’emplois», soulignera le ministre qui enchaînera en s’adressant aux élus locaux : «L’ère de la gestion à partir des bureaux est révolue, elle doit laisser place à de nouvelles pratiques qui vont dans le sens de la création de richesses et d’emplois. Le bon gestionnaire est celui qui sait valoriser les potentialités de sa commune, être au fait de sa courbe du chômage et la maîtriser, aller à la conquête d’investisseurs.» Il a ensuite appelé à la rationalisation des dépenses et à la valorisation du patrimoine communal afin que la démocratie participative ne demeure pas un vœu pieux. Il fera état de toutes ces crèches, ces locaux, ces marchés de proximité et même des bibliothèques pour lesquels l’Etat a investi et qui sont fermés, au moment où nos universités forment des cadres. Il mettra ainsi l’accent sur la prochaine mise en œuvre du nouveau dispositif inhérent à «la délégation du service public» pour lever toutes ces difficultés et contraintes.

F. Zoghbi