Le chiffre du jour : Top 3 de la croissance

L’Ouganda et l’Egypte, pourraient former avec l’Inde, le top 3 des pays ayant la croissance économique la plus rapide d’ici à 2026, a indiqué un rapport de l’université Havard, publié ce jeudi par le Center for International Development (CID). Selon le document intitulé Global Growth Projections, les deux pays africains devraient connaître des taux de croissance de 7,5% (Ouganda), et de 6,3% (Egypte). Ces taux de croissance devraient permettre aux deux pays, d’occuper respectivement les 2e et 3e places du classement mondial, juste derrière l’Inde (7,9%).