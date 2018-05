LFC 2018 : Fortes taxes sur les importations

Consacrant les orientations économiques du gouvernement, en matière de soutien à la production locale, de diversification de l’économie nationale, et de consolidation du dispositif d’encadrement du commerce extérieur, le projet de loi de finances complémentaire pour l’exercice 2018, introduit de nouvelles dispositions appelée à consolider davantage l’action des pouvoirs publics dans le cadre de cette vision. Le texte qui devrait être examiné demain, en Conseil des ministres, selon certaines sources, traduit ainsi, l’engagement de l’Etat à aller progressivement vers une dynamique de croissance, hors hydrocarbures, qui soit soutenue par une production orientée vers l’objectif de substitution aux importations. Dans cette optique, les nouvelles dispositions contenues dans l’avant projet de loi de finances complémentaire 2018 interviennent en adaptation à la situation économique et financière que traverse le pays, mais aussi, aux projections économiques retenues dans le plan d’action du gouvernement. Dans cette perspective, une «taxe supplémentaire provisoire préventive» a été introduite. Il s’agit d’ne imposition applicable aux marchandises finies importées et qui sont produites localement dans le souci de protéger la production nationale. Le taux de cette taxe douanière, devant entrer en vigueur dès le mois de juin prochain, pourrait atteindre jusqu’à 200%. Le ministre du Commerce avait justifié l’introduction ce cette taxe par le motif de «renforcer les mesures de protection de la production nationale et réduire la charge des importations sur la balance commerciale». M. Saïd Djellab avait expliqué, que «Le recours du gouvernement à l'imposition d'une taxe provisoire au lieu d'une taxe permanente est dû au fait que les taxes provisoires répondent à une conjoncture exceptionnelle et sont d'une grande efficacité, alors que le changement des taxes permanentes pourrait refléter une image instable de l'économie du pays». En définitive, la démarche s’inscrit en droite ligne des objectifs du gouvernement qui ambitionne de ramener aux normes la balance des paiements par la réduction du déficit commercial, ce qui, nécessairement, induit une maîtrise de la cadence des importations. Cette nouvelle politique commerciale en phase de mise en œuvre s’inscrit, en fat, dans le cadre de la stratégie nationale pour la promotion des exportations hors hydrocarbures. Une reconfiguration dictée par cette volonté d’acheminer le pays vers un nouveau modèle de croissance basé sur une économie de production, mais aussi, sur une réelle stratégie à l’exportation, et les filières à fort potentiel étant identifiées. Si les recettes des hydrocarbures ont jusque-là permis à l’Algérie de consolider son infrastructure et de construire un tissu économique structuré, les derniers bouleversements du marché pétrolier et leurs conséquences sur les finances du pays sont là pour rappeler à quel point notre économie demeure vulnérable sans alternative. Dans ce contexte, les mesures apportées au projet de loi de finances complémentaires pour 2018 confirment cette option pour la diversification de l’économie du pays, mais aussi, pour une croissance à valeur réelle.

D. Akila