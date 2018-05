M. Abdelkader Semmari, président du Club économique algérien : «La PME, un vecteur de développement économique»

Le président du Club économique algérien, Abdelkader Semmari, invité hier au forum du quotidien Le Courrier, a relevé l’importance des PME dans le développement économique, précisant que nombre de pays, aujourd’hui puissances mondiales, se sont appuyées sur ces entreprises. Avec une nouvelle loi d’orientation, la PME, faut-il le préciser, va contribuer à asseoir le principe d’une large diversification économique. Cette loi a été précédée par des décisions relatives à l’investissement, la normalisation et la métrologie et tout un arsenal de mesures dont il assure qu’il va concourir à l’amélioration du développement de l’entreprise et de son environnement. Cette nouvelle loi introduit plusieurs mesures de soutien à cette catégorie d’entreprises en matière de création, de la recherche et développement, de l’innovation, de développement de la sous-traitance, de financement d’actions de sauvetage et de reprise des activités des PME en difficulté mais viables. Le texte soumet également une proportion de marchés publics à une concurrence inter-PME selon des conditions et modalités qui seront définies par voie réglementaire. En outre, le texte érige l’Agence nationale de développement et de modernisation des PME (ANDPME) en un instrument de l’Etat chargé de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la PME et la renforce pour la réalisation de ses missions. Cette agence devrait assurer, selon le texte, la mise en œuvre de la politique de développement des PME en matière d’émergence, de croissance, et de pérennisation y compris l’amélioration de la qualité, la promotion de l’innovation et le renforcement des compétences et des capacités managériales des PME. D’autre part, l’ex-ministre de la PME-PMI a rebondi sur l’informel, relevant l’absence d’une information économique exacte, tout en précisant que le point de départ de la bancarisation de l’argent circulant hors circuit bancaire a pour nom : confiance.

Sur un autre sujet, l’industrie automobile, le conférencier a mis en relief l’importance de la sous-traitance notamment pour la pièce de rechange qui coute excessivement cher à l’Algérie, des partenariats ainsi que du taux d’intégration. A ce sujet, on rappelle que le ministère de l’Industrie a annoncé le lancement au courant de l’année 2018 de la fabrication des produits plats utilisés dans l’industrie des carcasses de véhicules, qui donnera un nouvel élan à ce secteur et contribuera à l’augmentation du taux d’intégration en la matière.

Les efforts pour atteindre l’objectif, se poursuivent sur trois plans qui versent dans l’obligation d’augmenter le taux d’intégration, imposer aux importateurs de la pièce détachée la fabrication de ces pièces en Algérie et soutenir les industries préparatoires comme l’industrie des produits plats en sidérurgie considérés comme l’une des principales matières premières entrant dans la fabrication de véhicules.

Fouad Irnatene