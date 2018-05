Ouverture aujourd’hui de la 51e Foire internationale d'Alger : Meilleure compétitivité en toile de fond

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia inaugure cet après la 51e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA) au Palais des expositions (Pins maritimes). Cette édition qui se tiendra du 8 au 13 mai avec la Chine en tant qu’invité d’honneur représentée par 58 entreprises verra la participation de 704 opérateurs économiques nationaux et étrangers.

L’événement est placé sous le thème «le Commerce au service de la production nationale», l’occasion de mettre en valeur des produits alternatifs de développement ou encore de mieux cerner les enjeux liés au commerce et aux exportations. Devenue au fil des ans le rendez-vous incontournable des différents acteurs intervenant dans tous les secteurs de l’économie, la FIA 2018 comprendra une importante participation des entreprises nationales et étrangères. L’accent sera mis cette année sur les principaux enjeux de l’évolution du commerce et la promotion de la production nationale localement et à l’export, un domaine qui n’a jamais été autant d’actualité que cette année. Il s’agit donc de sensibiliser les participants et les visiteurs au sujet de la promotion de la production nationale, à l’heure où les entreprises cherchent à gagner des parts de marché et des débouchés à l’export et où les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la qualité des produits.

L’Algérie jouit d’un important potentiel industriel et agraire et compte, désormais, à son actif de longues années d’expérience dans de nombreux secteurs, tel que l’agroalimentaire, l’industrie des boissons, l’industrie pharmaceutique, les services, les matériaux de construction… qui sont autant de leviers de croissance hors hydrocarbures. Pour ce qui est d’une diversification réussie et durable, érigée en priorité, l’Algérie devra plus que jamais compter sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’économie (producteurs, transformateurs, chaîne de distribution, etc.) pour assurer la promotion d’une industrie conforme aux méthodes de production responsables et respectueuses de l’environnement. Cette 51e édition de la FIA devrait tenir toutes ses promesses, permettant cette année encore à tous les visiteurs ainsi qu’aux professionnels de profiter du rayonnement national et international dont bénéficie la FIA depuis son lancement en 1964.

La forte participation avec 350 entreprises algériennes et 63 entreprises mixtes nées de partenariats avec des opérateurs étrangers ainsi que 296 exposants étrangers, est un plébiscite faisant de l’Algérie un carrefour d’opportunités nationales et internationales unique dans le domaine de l’économie. C’est l’occasion aussi pour les opérateurs de tisser de nouveaux partenariats, de renforcer leur portefeuille clients ou encore d’explorer de nouvelles pistes d’investissement.

Pour les entreprises algériennes il s’agit aussi d’œuvrer constamment pour une meilleure compétitivité, ne cessant de se développer et de se moderniser. Des entreprises qui contribuent au développement, mais aussi à la création d’emplois et de richesses et à l’émergence de véritables pôles de croissance, tout en veillant à respecter leurs obligations en termes de qualité des produits, d’approvisionnement du marché, de sécurité et de préservation des ressources naturelles. Certes, notre économie a évolué au cours de ces cinq dernières années à des vitesses variées, avec l’émergence de nouveaux secteurs d’activités ou la modification structurelle d’autres activités. Des entreprises différentes, mais elles ont réussi avec des marques fortes. Même si elles ne sont pas de taille internationale, ce sont des capitaines de l’industrie locale, capables de tenir la dragée haute aux sociétés internationales. Leaders, ils ne s’en laissent pas conter par les grands groupes étrangers avec lesquelles ils rivalisent à armes égales. Dans certains domaines, comme l’industrie des boissons, ni les multinationales ni la rude concurrence nationale n’ont réussi à les détrôner. Ainsi, solidement implantées dans les activités les concernant, les responsables de ces entreprises rêvent désormais plus grand et plus loin, à la faveur des facilités accordées par l’Etat pour l’export.

L’heure des atermoiements est passée, il est temps d’agir et laisser à l’exécutif l’opportunité de faire enter l’économie et, par extension, tout le pays, dans une nouvelle ère, celle d’une diversification économique progressive et d’une croissance nécessaire et qui doit s’atteler à bien piloter les réformes, visant l’amélioration du climat des affaires, seule à même de permettre un décollage des investissements. Depuis l’avènement de la crise liée à la chute des prix du pétrole, plusieurs signes augurent d’une véritable prise de conscience au sein de l’exécutif et de l’opinion publique de l’urgence à mener des réformes économiques et sociétales majeures. Ainsi, voulons-nous croire que toute les bonnes volontés affichées de notre classe politique et notre élite économique seront à la hauteur des enjeux, et osons penser que tous les Algériens auront retenu les leçons de la crise. A vrai dire, le pays sort lentement et difficilement d’un contexte général plus compliqué, mais il est condamné à diversifier son économie. Sous peine de rechute.

Farid Bouyahia