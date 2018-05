Guelma , Chronique d’une répression sans nom

Les rescapés des évènements sanglants du 8 Mai 1945 sont aujourd’hui rares à Guelma. Nous avons eu la chance de tomber sur l’un d’entre eux, âgé de 93 ans. Il s’agit d’Abdallah Yalesse, qui habite au centre ville de Guelma. Parlant difficilement et traînant un handicap de la jambe droite qu’il a contracté lors des évènements sanglants du 8 Mai 45, perpétrés par l’armée d’occupation française, aidée par les colons contre des Algériens désarmés. Militant dès son jeune âge au Parti du peuple algérien (PPA), alors âgé de 20 ans, il raconte avec émotion les faits qui ont précédé les évènements sanglants du 8 Mai 45. «Nous avons organisé une manifestation au niveau de l’actuelle place au centre ville de Guelma, à l’occasion de la Fête internationale du travail, en brandissant le drapeau algérien confectionné par la famille Benchika», se souvient-il. Trois martyrs sont tombés ce jour-là sous les balles assassines des soldats français. Il s’agit de deux membres de la même famille Benchika, le père et son fils, et de Benchaib Mohamed, qui a confectionné des banderoles brandies lors du défilé du 8 Mai 45.

Le sinistre sous-préfet Achari a donné l’ordre de ne plus manifester sans demander l’autorisation de le faire de l’administration, poursuit notre interlocuteur. Evoquant cette journée sanglante, Abdallah Yalesse se souvient de la manifestation organisée ce jour-là , jour de marche, à l’appel du PPA, pour célébrer la capitulation de l’Allemagne nazie, la victoire des Alliés et demander l’indépendance promise par la France officielle d’alors. La marche, à laquelle avaient pris part de nombreux militants et jeunes, a débuté sur les hauteurs de Guelma.

Arrivés au centre ville, les marcheurs ont été arrêtés par le sous-préfet Achari accompagné par la police, l’armée et la gendarmerie.

Le drapeau algérien fut arraché des mains de Ali Abda, qui a été frappé sauvagement par des soldats. Une panique s’est emparée alors de la foule et les manifestants couraient dans tous les sens, fuyant la répression et le feu intense des armes. Le premier martyr de la manifestation est le jeune Boumaâza, qui a été froidement assassiné, raconte Abdallah Yalesse qui a reçu des balles dans le dos et à la jambe. Abdallah Yalesse est vice-président de la Fondation du 8-Mai 45 qui regroupe aujourd’hui pas moins d’une dizaine de personnes.

Le 8 mai 1945, le drapeau brandi par les jeunes manifestants avait attisé l’enthousiasme patriotique des Guelmis surpris et avait semé la terreur chez les colons, le sous-préfet André Achiary et ses milices.



Un massacre qui a fait 18.000 morts en quelques jours



Selon des documents et témoignages, ce mardi-là, d’ordinaire jour de marché hebdomadaire à Guelma, était une journée chômée en célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire des Alliés. Sur un mot d’ordre du parti nationaliste du Mouvement du triomphe des libertés démocratiques (MTLD), les Algériens étaient descendus dans la rue en manifestation pacifique.

A Guelma, la marche eut lieu l’après-midi et avait rassemblé environ 2.000 Algériens de la ville de Guelma et des villages voisins.

Les manifestants s’étaient lancés de la région El-Kermat et se dirigeaient vers le monument aux morts, l’actuelle Place du 19-Mars. Les marcheurs entonnaient les chants patriotiques du MTLD dont Fidaou El-Djazaïr et levaient des drapeaux des Alliés avec au milieu l’emblème national levé par Ali et Smaïl Abdou, frères d’El-Atra. Le sous-préfet, entouré de Français, intercepta les manifestants à hauteur de la rue du 8-Mai 1945 (ex-Victor Bernesse) et exigea du cortège de poser les étendards et banderoles, tentant d’arracher de force le drapeau national. Face à l’obstination des manifestants à maintenir levé le drapeau national, Achiary ouvrit le feu sur la foule suivi aussitôt de la police. Le premier chahid tombé était Boumaâza Hamed. Les balles tirées par Achiary furent l’annonce de terribles massacres contre des civils désarmés que ce sous-préfet orchestra avec les milices de colons et l’armée française. Plus de 18.000 Chouhada tombèrent en l’espace de quelques jours.

Pour mieux s’imprégner de l’atrocité de ce qui s’est passé en l’espace de ces quelques jours tragiques, il n’y a qu’à se référer à une correspondance conservée dans les archives de l’association 8-Mai 1945, qui émane du chef de la brigade mobile de Guelma, Bouisson, adressée à sa hiérarchie à Alger en date du 23 mai 1945, qui dit que «l’opération d’exécution par balles des participants à la marche a concerné les nommés : Belazoug Saïd, les deux frères Abdou Ali et Smaïl, Bensouileh Abdelkarim, Douaouria Mohamed, Ouartsi Amar et Mabrouk, Chorfi Messaoud et Oumerzoug Mohand Ameziane».

Des documents détenus par des militants en faveur des droits des victimes de ces massacres font état «de plus de 500 citoyens musulmans assassinés sommairement durant le mois de mai 1945 et jetés dans une fosse commune, avant d’en être exhumés et emmenés sous escorte des gendarmes français vers le four à chaux de la ferme du colon Lavie à Héliopolis, où il furent incinérés, tandis que d’autres furent jetés dans les quatre cavités du précipice Kef El Bouma dans la même commune».

Pour préserver aux générations montantes la mémoire des victimes de ces massacres, des stèles commémoratives ont été érigées, à Guelma, sur 11 sites ayant été le théâtre de ces atrocités dans les communes de Belkhir, Boumahra, Héliopolis, Oued Cheham, Lekhezara et à Guelma-ville.

Boudjemaâ Guetmi