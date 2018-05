Sétif , Une ville à feu et à sang

Soixante-treize années après, Sétif se souvient et commémore, dans la dignité, l’anniversaire de ce que furent les massacres du 8 Mai 1945, odieusement prémédités et perpétrés contre une population, dont le seul tort était d’être sortie pour revendiquer pacifiquement son droit à la liberté.

Sétif, Guelma, Amouchas, Tizin Bechar, Beni Azziz, Kherrata, Aïn El-Kebira et bien d’autres localités du pays, que le cri de la liberté avait gagné et qui se sont dressées comme un seul homme contre une injustice innommable.

Kateb Yacine, alors élève au lycée Eugene-Albertini, aujourd’hui portant le nom du martyr Mohamed Kerouani, fut emprisonné pour s’être fondu dans cette manifestation, écrit : «Pour la première fois, mon humanitarisme fut confronté au plus atroce des spectacles. J’avais 20 ans, le choc que j’ai ressenti devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là se cimente mon Nationalisme !»

De son côté, le regretté Abdelkader Yala, alors chef scout et un des organisateurs de cette marche de la dignité partie un jour de la mosquée Abou-Dher-El-Ghaffari, pour longer une partie de l’avenue Georges-Clémenceau et sombrer dans le drame à proximité de l’ancien café de France où une stèle est édifiée aujourd’hui à la mémoire de Saal Bouzid, premier martyr de ces massacres, me disait de son vivant : «Nous voulions montrer une grande force, sans l’utiliser. Malheureusement, la suite fut tragique... ».



Mardi, jour de marché…



Et alors que les uns fêtaient au champagne et dans l’hystérie collective des bals et de la musette enivrante, la chute du nazisme, les musulmans algériens, victimes d’une répression aveugle, succombaient, massacrés en brandissant, dans leur détermination, l’élan précurseur de novembre glorieux.

En ce mardi d’affluence, jour de marché hebdomadaire marqué à Sétif par les retrouvailles de nombreux citoyens venus de différentes contrées pour faire leurs provisions, les nationalistes algériens transmettent le mot d’ordre, et le rendez-vous est fixé à proximité de cette mosquée édifiée à partir de fonds de musulmans algériens.

La foule compacte qui gagne de plus en plus les espaces environnants de cette mosquée et qui s’est armée, même de ses cannes, n’est pas sans attirer l’attention de la police française qui en avise aussitôt le sous-préfet qui, à son tour, convoque dans son cabinet des responsables algériens marqués politiquement, Maître Mostefai, avocat au barreau de Sétif, membre influent du bureau des «Amis du Manifeste», Hassene Belkhired, président des Scouts musulmans «El-Hayat», Haffad Hocine, conseiller municipal, président de la section des Amis du Manifeste de Sétif, Guenifi Mahmoud, membre du bureau des Amis du Manifeste.



Aux cris de « Min Djibalina »



À l’origine de cette interpellation, on retrouvera le commissaire central Torre, chef de la police d’État de Sétif. Les quelques responsables algériens sont alors soumis à un interrogatoire doublé d’une forte dose d’intimidation. «Si c’est pour fêter l’armistice, pourquoi ne vous joignez-vous pas à nous, et la fête n’en sera que plus grande», disait alors le sous-préfet qui allait reprocher à ces responsables d’exposer des enfants scouts à un danger certain. Il s’interroge de nouveau sur le caractère de cette marche. Les responsables algériens évoquent alors le prétexte d’un jour de marché et, partant, la présence d’une forte affluence pour marquer l’événement, sans jamais renoncer à l’idée de faire entendre pacifiquement la voix de l’Algérie.

Il est presque 9 heures, quand ce haut fonctionnaire français donna son accord, au moment où des milliers d’Algériens sont rassemblés devant la mosquée, encadrés par plusieurs organisateurs, parmi lesquels Merad Ali, Ould Braham Lamri, Talbi Salah, Bentoumi Bouzid, Lakhdar Taarabit et Bella Slimane. Le cortège s’ébranle, précédé par les jeunes Scouts musulmans «El-Hayat», avec Abdelkader Yala et à ses côtés Sabri Seghir. Une foule compacte, bien encadrée par des militants chevronnés, traverse une partie de la rue Ben-M’hidi, avant de déboucher sur l’actuelle avenue du 8-Mai-1945, brandissant les drapeaux des pays alliés, avec l’emblème national en tête.

Sur les différentes banderoles, on pouvait lire «Algérie libre», «Vive la charte de San Francisco», «Libérez les détenus politiques» et d’autres slogans à portée politique. Main dans la main, les artisans de Mai évoluent en rangs ordonnés et chantent «Min Djibalina» et «Hayou Chamel», avant d’arriver a proximité de l’ancien café de France, où l’irréparable est commis par les forces de la police française, dissimulées à l’intérieur du café, les bars et dans des voitures stationnées dans les environs.



Une répression barbare



Les Manifestants sont alors pris à partie, et le commissaire Olivieri, offusqué à la vue de l’emblème national, ordonna à ce que l’on abaisse les couleurs et les banderoles nationalistes. Un refus lui est catégoriquement opposé. C’est alors qu’il tire son revolver et fait feu. Un jeune homme atteint mortellement à la poitrine vacille et s’écroula dans une mare de sang, au pied d’un pilier qui porte aujourd’hui son buste. Saal Bouzid, âgé à peine de 22 printemps, est alors le premier martyr de ces massacres. Des «Tahia El-Djazaïr» s’élèvent dans le ciel, et de vibrants youyous s’en suivent. Cet assassinat sonna la charge d’une répression barbare, la chasse à l’Arabe est menée par les troupes françaises qui se livrent dès lors à un génocide ; Sétif était à feu et à sang.

L’écho sanglant de Mai est porté à Aïn El-Kebira, à Kherrata, à Amouchas, à Tizin Bechar, à Beni Azziz et à combien d’autres localités par ceux-là venus dans la matinée faire leur marché. Le lendemain à 13 heures, l’état de siège est décrété, les prisons et casernes sont bandées d’algériens et les troupes du général Duval, qui se déplacent à Constantine, transforment Sétif en une morgue à ciel ouvert. L’horreur est à son paroxysme, les cadavres d’Algériens massacrés sont entassés sur les bennes de camions, et jetés dans les fosses communes du cimetière de Sid Essaïd.

Les femmes enceintes sont éventrées et font l’objet de paris des légionnaires. On brûle et on tue sans répit, y compris dans les rangs de nos frères héros de Cassino, déchirés par une guerre sans merci au service de la France, et qui rentreront pour assister à la liquidation de leurs proches et parents par la France qu’ils ont défendue contre une promesse qui ne sera jamais honorée.

Farouk Zoghbi