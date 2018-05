8 Mai 1945, Les crimes de la France Coloniale évoqués à notre Forum : Afin que nul n’oublie

Un Statut juridique pour les victimes du 8 mai 1945.

Si, dans le monde, le mois de mai rime avec victoire contre le nazisme, en Algérie, il rime avec Sétif, Guelma, Kherrata...

et quelque 50 autres villes algériennes qui ont écrit leur nom sur le fronton de l’histoire, en lettres de sang. Il nous rappelle

les 45.000 Algériens morts sous les balles, les bombardements d’avion et de la marine, enterrés dans des fosses communes ou brûlés dans un four à chaux. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid ,

est revenu, hier, sur ce génocide à ciel ouvert.

La résistance du peuple algérien contre la colonialisme est jalonnée de dates marquantes qui ont fait de l’histoire de l’Indépendance l’une des plus importantes dans le monde, mais aussi l’une des plus tragiques par le fait des multiples génocides perpétrés par la France coloniale. Le massacre de la tribu d’El Ouffa d’El Harrach en 1832. Une tribu entière a été décimée en quelques heures. Hamdane Khodja disait à propos de cette tragédie qu’elle «formera dans l’histoire des peuples de notre région une page sanglante, et peu de personnes voudront croire que ce fait a eu lieu au XIXe siècle, époque de la liberté et de la civilisation européenne». L’extermination du peuple algérien ne s’est jamais arrêtée, en 1845, un autre crime contre l’humanité est commis par les généraux de l’armée coloniale, ce sont les enfumades qui sont d’ailleurs définies comme une technique utilisée en Algérie par le corps expéditionnaire français. Et Le terme est souvent associé à Bugeaud et le général Cavaignac .

Des tribus entières avaient été ainsi annihilées. La barbarie, de la France coloniale avaient atteint, son paroxysme, en ce 8 mai 1945. Les jeunes Algériens enrôlés de force dans les troupes françaises, avaient cru en une promesse politique celle de l’’indépendance en échange d’un soutien contre la guerre, contre le nazisme. Maître Fatma Zohra Benbraham, qui s’est investie, dans la recherche de l’histoire de l’Algérie, a fait hier, une lecture juridique des crimes de la France coloniale. Les massacres du 8 mai 1945, sont un génocide, au regard de la définition apparue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pour l’avocate, il est temps d’introduire une demande auprès des Nations unies pour que les massacres du 8 mai 1945 soient reconnus par les Nations unies, car ils répondent aux définitions de l’ONU. Et parce que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. La militante pour les Droits de l’Homme, plaide par ailleurs, pour un statut juridique des victimes de ce massacres, car dit-elle, ils sont morts pour le recouvrement de l’indépendance comme promis par la France coloniale. Ce 8 mai 1945, alors que le monde célébrait l’armistice, les Algériens n’avaient pas oublié cette promesse politique. Les manifestations pacifiques, n’étaient pas un mouvement organisé.

Elles étaient spontanées. Mais la réponse fut brutale. Des milliers de personnes tuées, des milliers d’arrestations, des centaines de femmes violées. Bref des scènes d’horreur inédites. Pour sa part, l’ancien sénateur et un des fondateurs de l’Association du 8 mai 1945, Souilah Boudjemma, a expliqué que le génocide était programmé et prémédité. C’est un massacre de civils d’une grande ampleur : «L’idée de demander des indemnités à la France n’a pas de sens. Ce que nous voulons, c’est une reconnaissance officielle, et une criminalisation de la colonisation.

Il faudrait aussi que pour ce juriste, il faut se résoudre à faire la lumière et à rendre justice aux victimes. Cependant, il refuse que le travail historique se fasse conjointement avec les historiens d’outre-mer.

Pour le docteur Allaoua Laib, la présence de la France en Algérie a été une agression et une annexion. Aujourd’hui, il faut lui demander la reconnaissance de ses crimes, puis la repentance et enfin des indemnisations pour tous les crimes contre l’humanité et l’environnement (essais nucléaires) qu’elle a commis en Algérie.

Nora Chergui