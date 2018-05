Coopération universitaire avec la Mauritanie : Orienter les étudiants vers des spécialités techniques

Les étudiants mauritaniens désirant poursuivre leurs études supérieures dans les universités algériennes seront orientés à l'avenir vers des spécialités techniques, a assuré, hier à partir de Blida, le ministre mauritanien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sidi Ould Salem.

«Les étudiants mauritaniens s’intéressent à toutes les spécialités assurées par les universités algériennes, mais les priorités nationales (mauritaniennes, ndlr) actuellement exigent la formation de cadres spécialisés dans des domaines techniques, dont le génie civil et les énergies renouvelables, des secteurs où l’Algérie est considérée comme leader», a indiqué M. Ould Salem dans une déclaration à la presse en marge d’une visite à l’université Saàd-Dahleb.

Le responsable mauritanien a souligné, à cet effet, «le haut niveau» du système de formation en Algérie, en l’estimant «similaire» à celui appliqué dans les universités mondiales, et assurant avoir constaté de visu les fruits de ce système de formation, lors de ses visites dans nombre d’universités algériennes, dont celle de Blida.

Aussi, a-t-il déploré la «baisse» intervenue, ces dernières années et pour diverses raisons, dans le nombre des étudiants mauritaniens poursuivant leurs études supérieures en Algérie, estimé actuellement à 400, affirmant qu’il œuvrera, à l’avenir, en collaboration avec la partie algérienne «qui a ouvert les perspectives de coopération dans de nombreux domaines, en vue d'augmenter ce nombre». M. Ould Salem a cité, également, le secteur des hydrocarbures parmi les spécialités intéressant son pays, estimant que «l’Algérie est et demeurera un allié stratégique de la Mauritanie en matière d’extraction de pétrole».

«Ma visite en Algérie vise la signature d’un programme de travail et de coopération entre l’Algérie et la Mauritanie, dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique» a-t-il fait savoir.

Dans son intervention, à l’occasion, le recteur de l’université Saâd-Dahleb, Abadlia Mohamed Tahar, a fait part d’un effectif de 42 étudiants mauritaniens poursuivant leurs études à Blida, sur un total de 679 étudiants étrangers, représentant 34 pays, et ce dans différentes spécialités liées à la médecine, la mécanique, les mathématiques, l’informatique et le génie civil. Durant cette visite, le ministre mauritanien s’est montré très intéressé par les différentes spécialités scientifiques et technologiques enseignées au niveau de cette université.