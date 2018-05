Le ministre néerlandais des A.E. aujourd’hui à Alger

Le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Stef Blok, effectue à partir d’aujourd’hui une visite de travail en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, indique un communiqué du MAE.

Au cours de cette visite, les deux ministres coprésideront les travaux de la troisième session de la Commission mixte de coopération économique et technologique entre l'Algérie et les Pays-Bas. Cette session «donnera lieu à une évaluation de l'état des relations et de la coopération économique et financière bilatérale ainsi qu'à l'examen des voies et moyens de renforcer davantage et de diversifier la coopération multiforme entre les deux pays», souligne la même source.

Outre la promotion du dialogue politique bilatéral, les deux ministres «auront également l'occasion au cours de cette visite, de se concerter sur les questions politiques régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la question du Sahara occidental, la situation au Sahel et au Mali, le dossier libyen, le partenariat euro-méditerranéen, la question du terrorisme, ainsi que la problématique de la migration.

Un Conseil d'affaires algéro-néerlandais «a été créé récemment pour promouvoir, au-delà des relations commerciales, le partenariat industriel et le développement des joints-ventures, dans la droite ligne des orientations du gouvernement algérien pour favoriser la production des biens et services sur le marché algérien», note le communiqué.