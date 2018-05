Emploi et formation : Le ministre Tchadien salue l'expérience algérienne

Le ministre tchadien de la Formation professionnelle et des Petits métiers,

M. Adoum Dangaï Nokour Guet, a salué, hier à Alger, l'expérience algérienne en matière d'emploi et de lutte contre le chômage, appelant au renforcement du partenariat et de la coopération bilatérale, notamment à travers l'échange d'expériences et d'expertises, a indiqué un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Lors d'une audience accordée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, le ministre tchadien s'est dit admiratif des réalisations de l'Algérie en matière d'emploi et de diminution du taux de chômage, exprimant la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience algérienne dans ce domaine, précise le communiqué.

L'entretien a été l'occasion, pour M. Zemali de présenter l'expérience algérienne en matière de travail et d'emploi, notamment les dispositifs de promotion du travail salarié et la création de micro-entreprises, a ajouté la même source. Les deux parties ont convenu, à ce titre, d'intensifier le travail bilatéral et la concertation pour la consolidation des relations bilatérales dans le cadre de la commission mixte, outre la mise en place de mécanismes et de moyens pour le développement de la coopération bilatérales, notamment à travers l'échange d'expériences et d'expertises.