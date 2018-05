60e anniversaire des relations algéro-chinoises : « Fierté, confiance et détermination »

Dans l’empire du milieu, le développement se conjugue à l’exponentiel. Pour la deuxième économie mondiale, la croissance demeure en nette progression avec 6,9% en 2017. Une tendance qui s’affirme encore plus durant l’année en cours malgré le ralenti enregistré à un certain moment dans la production chinoise, conséquence de la récession économique.

Pour M. Yang Guang Yu, ambassadeur chinois en Algérie, le processus de réformes engagé, il y a maintenant 40 ans, a permis de réaliser des résultats plus qu’édifiants. De 1978 à 2018, la démarche réformiste a permis de placer la Chine en pole position dans le domaine commercial avec un taux d’échanges de plus de 4.000 milliards de dollars. Dans une conférence de presse animée à l’institut des sciences politiques et des relations internationales de Ben Aknoun, à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques avec l’Algérie, et le 40e anniversaire du lancement du processus de réformes, le diplomate chinois a souligné, chiffres à l’appui, que l’excédent commercial de la Chine a atteint un peu plus de 400 milliards de dollars. Un montant qui donne le vertige alors que la crise financière a plombé bon nombre d’économies.

En effet, en 1978, la part de ce géant asiatique dans le PIB mondial était d’à peine 2%, aujourd’hui elle culmine à 15%. Cet exploit, selon le conférencier, ne pouvait se faire sans une réelle ouverture sur le monde extérieur. Le projet de la Route de la soie, initié par le président chinois XI Jinping, en est le prolongement des réformes lancées par Pékin. Considérée comme une initiative majeure, l’idée centrale consiste en la création de grands projets d’infrastructures routières, portuaires, ferroviaires et aéroportuaires, d’électricité, d’oléoduc, de gazoduc et de télécommunication, de sortes à établir une interconnectivité dans un monde qui montre de plus en plus «des signes d’unilatéralisme et de repli sur soi».

Lancé en septembre 2013 à Astana, au Kazakhstan, le projet a recueilli jusqu’à présent l’adhésion de plus d’une centaine de pays. Au plan bilatéral, l’Algérie et la Chine ont réussi à hisser le degré de leurs relations au pôle d’excellence. La commémoration, cette année, du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en est l’illustration parfaite de cette entente et de ce partenariat fructueux qui repose sur la confiance et l’échange gagnant-gagnant. Pour M. Yang Guang Yu, trois mots seulement suffisent à résumer cette relation privilégiée entre les deux pays : «fierté, confiance et détermination.»

Le fait que les deux pays aient décidé de porter ces relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global en 2014 traduit, selon l’ambassadeur chinois, une logique implacable et la confiance qui règne entre Alger et Pékin, à plus forte raison que «l’Algérie est le premier pays arabe avec lequel la Chine a établi un tel niveau de partenariat». Le diplomate chinois, et devant un parterre d’étudiants, s’est montré très confiant quant à l’avenir des relations entre les deux pays considérant que cette commémoration «n’est qu’un nouveau point de départ» pour un futur encore meilleur.

M. T.