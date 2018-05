Journée parlementaire sur le tourisme : Promouvoir la destination Algérie

Les participants à une journée parlementaire sur le tourisme, organisée hier par l’Assemblée populaire nationale, ont souligné la nécessité pour tous les acteurs du tourisme de contribuer à promouvoir ce secteur afin de contribuer à diversifier l'économie nationale et créer de l’emplois.

Dans ce cadre, le président de l’Assemblée populaire nationale, M. Saïd Bouhadja, a affirmé que le développement national ne se mesure pas par la disponibilité financière mais s’appuie sur la diversification des sources de la richesse. «L’Algérie recèle d’importantes potentialités de ces sources dont le tourisme qui constitue à travers ses sources diversifiées et renouvelables, l’outil idoine pour la concrétisation des objectifs assignés pour enrichir les sources de revenu et consolider le développement et la diversification de l’économie nationale», a-t-il souligné.

Pour M. Bouhadja l’Algérie est en mesure de devenir une destination touristique par excellence, tel que visé par le plan directeur de l’aménagement touristique, décidé par le Président de la République et qui trace le programme de développement du tourisme algérien. Concernant la journée parlementaire, M. Bouhadja a précisé que celle-ci s’appuie sur les objectifs de ce plan qui présente et définit la vision de l’Etat et ses choix pour le développement du tourisme sous toutes ses formes, côtier, saharien, thermal, religieux, de montagne et autres.

Il a rappelé également des budgets alloués pour la réhabilitation des infrastructures touristiques pour booster le secteur et promouvoir une économie alternative aux hydrocarbures. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a indiqué pour sa part que le défi de l’Algérie réside actuellement dans la relance du secteur du tourisme et d’en faire un acteur principal de l’économie nationale.

A la lumière du modèle économique adopté par le gouvernement dans le cadre de la politique avisée du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et qui place le tourisme parmi les secteurs stratégiques de la relance économique, il revient sur le plan national d’aménagement du territoire à l’horizon 2030, qui reflète la vision de l’Etat pour le secteur du tourisme nationale par la mise en place d’un plan directeur de développement du tourisme dans chaque wilaya.

Ce plan se base sur cinq mécanismes que le gouvernement œuvre a réaliser sur le terrain : valoriser la promotion de la destination touristique ; élever le niveau et la qualité des services ; la promotion des pôles touristiques et encourager l’investissement.

Nous veillons dans le cadre de la coordination intersectorielle à redonner à notre pays sa place naturelle en tant que destination touristique à travers la conjugaison des efforts de tous les acteurs du secteur, la société civile et les médias modernes.

Nous allons travailler avec tous les secteurs concernés pour promouvoir la destination Algérie en levant les obstacles, notamment la délivrance de visas, le transport aérien et autres entraves qui freinent la venue des touristes étrangers.

Le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, a mis en avant les atouts culturels du pays qui pourraient, selon lui, insuffler une nouvelle dynamique à l’activité touristique, à l’image des sites historiques classés, des institutions muséales ou encore des activités culturelles telles que les festivals. «Nous sommes disposés à mettre à la disposition des acteurs du tourisme tous les produits culturels dont dispose le secteur de la culture.

Nous avons 7 sites exceptionnels et le secteur de la culture est prêt à mettre en place toutes les facilitations nécessaires pour l’exploitation de ces sites en tourisme», a-t-il affirmé, mettant l’accent sur la nécessité d’un environnement complémentaire impliquant la contribution de tous les secteurs.

De son côté, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a mis l’accent sur la complémentarité entre les secteurs du tourisme et celui de communication qui nécessite la mise en place d’une stratégie effective qui prend en considération pour le secteur de la communication les moyens disponibles en matière de supports et de ressources humaines afin de les exploiter dans la production de programmes à émettre sur les différents supports de communication classiques et électroniques.

Il s’agit, selon le ministre, de promouvoir l’image de l’Algérie en tant que destination touristique et ce, à travers la mobilisation de tous les moyens disponible avec professionnalisme à même de garantir une place sur le marché mondial qui connaît une concurrence accrue.

Il a appelé les opérateurs de son secteur, publics et privés, à saisir les opportunités qui s’offrent à eux en matière de facilitation accordées par l’Etat et les mesures incitatives dans ce domaine.

Salima Ettouahria