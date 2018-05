Pour ses efforts en faveur de la réforme de la Justice : Le groupe africain de l'UIM rend hommage au Président Bouteflika

«Le Renforcement des mécanismes de coordination et de coopération à l’échelle internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité et la nécessité de conclure des conventions d’entraide judicaires pour une prise en charge commune de ce phénomène mondiale induit par l’évolution rapide et sans précédant des nouvelles technologies « c’est ce qu’a souligné, hier, à Alger, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh.

Dans sa déclaration prononcée à l’ouverture des travaux de la 23e réunion du Groupe Africain de l’union internationale des magistrats sous le thème «règles de déontologie des magistrats», M. Louh a mis en exergue l’impératif de redoubler d’efforts pour combattre de manière efficace les effets néfastes des nouvelles technologies et les exploiter de façon à servir les intérêts des peuples. Pour le ministre, la lutte contre les différentes formes de la criminalité dans le strict respect de la loi, commande une solidarité entre les membres de la communauté internationale. Evoquant le thème de cette importante réunion, M. Louh a félicité le Syndicat national des magistrats pour le choix du thème qui, selon lui, permettra de débattre les obligations du magistrat. Il a, dans le sillage, relevé l’intérêt tout particulier accordé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir judicaire et a ses représentants, soulignant l’important rôle des magistrats dans l’édification de l’Etat de droit et la protection des droits et des libertés.

Le ministre a, dans ce contexte, rappelé l’intérêt porté à l’éthique de la magistrature et la nécessité de renforcer la crédibilité du pouvoir judicaire et la préservation de son autorité et efficacité, mettant l’accent sur l’importance d’une formation spécialisée. «Cette formation permettra au magistrat de s’armer d’outils nécessaires pour faire face à des contentieux complexes induits par la mondialisation et par l’émergence d’une criminalité transnationale, tels que le terrorisme» a-t-il expliqué.

M. Louh a, dans sa déclaration, évoqué l’expérience de l’Algérie en matière de lutte contre le terrorisme. «Notre pays a été confronté, au cours de la dernière décennie à un terrorisme abject» a-t-il indiqué, précisant que l’Algérie est parvenue à l’éradiquer grâce à la politique de la concorde civile et de la réconciliation nationale, initiées par le Président de la République. Le ministre a, à ce sujet, fait savoir que l’Algérie qui a souffert des ravages du terrorisme et a eu à le combattre seule, ne cesse d’alerter la communauté internationale sur les dangers de ce fléau. Le terrorisme qui menace la paix et la stabilité mondiale, dira M. Louh exige davantage de solidarité pour lutter contre ses causes, tarir ses sources de financement dans le cadre d’une coopération internationale au service de la paix et de la sécurité mondiales. Saisissant l’occasion, le ministre a évoqué les reformes entamée dans le secteur de la justice en Algérie durant deux décennies. «Après son accession à la magistrature suprême, le Président de la République a su entrevoir la nécessité d’une profonde réforme et d’une vision permettant à la justice de se mettre au service de l’Etat de droit, de la démocratie, du respect des droits de l’homme, et ce, pour mieux répondre aux attentes du citoyens et faire face aux mutations mondiales « a-t-il expliqué. A l’issue de son intervention, le ministre a tenue à remercier les participants à cette rencontre et ce qui ont contribué au renforcement de la coopération et l’amélioration de l’œuvre de la justice au niveau du continent africain, tout en souhaitant que la réunion puisse contribue. «Ceci compte tenu du fait que états membres du groupe africain partage les mêmes dénominateurs et perspective» a-t-il détaillé.

Dans une intervention inaugurale, le président du Syndicat national des magistrats, Djamel Laidouni a relevé la nécessite pour le magistrat doit se conformer à l’ensemble de règles de l’éthique dans l’accomplissement de leur noble tâche, mettant l’accent sur la nécessité de se référer à la charte de l’éthique et de la déontologie de la justice. Il a, également, rappelé que la magistrature «est une autorité indépendante qui exerce ses missions dans le cadre de la loi et prononce les jugements au nom du peuple algérien», à la lumière des garanties de protection des droits et libertés, des principes et des réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, concrétisés suite à une révision profonde du secteur de la Justice. Prenant la parole, le président de l’Union internationale des juges, Christophe Reinhard, a annoncé l’adoption en octobre dernier d’une charte universelle sur le statut des juges qui fixe les critères généraux et les standards les plus importants et nécessaires pour assurer aux juges la sécurité la sérénité et donc la possibilité d’accomplir leur devoir dans les meilleurs des conditions, précisant que le Syndicat des magistrats d’Algérie est membre très actif de l’Union depuis 2008.

La modernisation du secteur de la justice en Algérie est une référence



De son côté, le président du syndicat autonome du Mali, Cheick Mohamed Cherif Kone, a indiqué que l’Algérie est une fierté pour l’Afrique, précisant que la modernisation entamée dans le domaine de la justice constitue une référence pour les pays africains.

«Le Mali bénéficie actuellement de l’entraide algérienne pour la modernisation de la justice» a-t-il révélé, tout en rendant hommage au Président de République pour son implication dans le processus de paix dans la région. Le représentant du secrétaire général de l’Union internationale a, pour sa part, relevé l’importance de cette réunion qui est, selon ses termes, une occasion pour échanger les expériences dans le domaine.

«Cette réunion sert à confronter nos expériences pour améliorer nos systèmes» a-t-il noté. Il est à souligner que cette réunion organisée qui s’est tenue sous le Haut parrainage du Président de la République, au centre internationale des conférences, a été rehaussée par la ministre de l’Education Nationale, Nouria Benghebrit, le ministre de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, du président et haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal du secrétaire général de l'UGTA, Abdelmadjid Sidi Said et des hauts cadres de la nation.

Kamelia Hadjib

L’Algérie, une référence

A l'ouverture des travaux de sa 23e réunion, le groupe africain de l'UIM a honoré le Président Bouteflika pour ses efforts en faveur de la réforme du secteur de la Justice en Algérie.

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, a ainsi reçu, au nom du Chef de l'Etat, un cadeau symbolique remis par le président de l'Union internationale des magistrats, Christopher Régnard et le président du groupe africain de l'UIM. Dans une brève allocution, le président de la délégation malienne a salué «au nom du groupe africain de l'UIM, de son président et des délégations participant à cette réunion, les efforts du Président Bouteflika, connu au Mali par Si Abdelkader El-Mali», soulignant «son engagement en faveur d'une justice indépendante et efficace». Il a estimé, à ce propos, que «la création de la commission de réforme du secteur de la justice dès son investiture est la meilleure illustration de cet engagement». «L'Algérie est devenue une référence en matière de modernisation du secteur de la justice», a-t-il affirmé, souhaitant que «l'expérience algérienne qui a profité au Mali soit généralisée à d'autres Etats».