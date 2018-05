Ligue des Oulémas du Sahel : Les valeurs de l’Islam pour lutter contre le radicalisme

Les travaux du 7e Atelier régional de la Ligue des oulémas (érudits), prêcheurs et imams du Sahel ont débuté hier à Conakry en présence des représentants des pays membres et de hauts responsables guinéens. Le coup d’envoi des travaux a été donné par le ministre d’Etat, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République de Guinée, Abdoul Kabele Camara, en présence de représentants diplomatiques des pays membres et observateurs de la Ligue, dont l’ambassadeur d’Algérie en Guinée, Fassih Rabah.

Dans une brève allocution, le ministre d’Etat guinéen s’est dit «fier» que son pays abrite les travaux de cet atelier portant sur un thème d’une importance capitale «Les valeurs et les principes de l’Islam dans la lutte contre le radicalisme et l’extrémisme violent». Pour lui, la forte présence à l’atelier d’hommes de religion, de médias, de diplomates et d’experts renseigne sur l’intérêt accordé par les pays membres et observateurs de la Ligue au retour de la sécurité, la paix et la stabilité dans leurs régions respectives et dans le monde. «Sans ces trois conditions, il n’y a pas de développement.

Nous ne pourrons même pas pratiquer notre religion convenablement ou même faire nos cinq prières tranquillement», a-t-il soutenu, louant le travail accompli par la Ligue en faveur d’un Islam modéré. Pour sa part, le secrétaire général adjoint du ministre guinéen des Affaires religieuses, El Hadj Camara, a affirmé que les activités de la Ligue permettront, sans aucun doute, de réintégrer les bonnes pratiques de l’Islam, ajoutant que cela guidera les savants et les imams du Sahel et ceux du reste du continent africain dans leur quête vers l’éradication de l’extrémisme violent.

De son côté, le président de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel, le Nigérian Ahmed Murtala, a indiqué que le thème de l’Atelier de Conakry ambitionnait d’identifier des solutions à la sévère crise d’ordre éducatif et comportemental, qui continue de secouer les sociétés musulmanes, dont celles du Sahel.

Le secrétaire général de la Ligue, l’Algérien Youcef Belmehdi, a, quant à lui, précisé que le thème de l’atelier rappelait que les préceptes de l’Islam étaient basés sur l’amour d’autrui et la tolérance. Organisé avec l’appui de l’Unité de fusion et de liaison des pays du Sahel (UFL), l’Atelier de Conakry s’inscrit dans le cadre de la poursuite des activités de la Ligue pour prévenir contre l’extrémisme et le radicalisme violent à travers la promotion de l’éducation religieuse et les valeurs de l’Islam.

Créée en janvier 2013, la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel regroupe les membres permanents suivants : l’Algérie, le Burkina Faso, la Libye, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. La République de Guinée, la Côte d’Ivoire et le Sénégal ont rejoint la Ligue en tant que membres honoraires.

Basée à Alger, l’UFL est un mécanisme de coopération régionale des pays du Champ, permettant de coordonner les actions menées pour la prévention, la sensibilisation et la lutte contre le terrorisme, avec l’Union africaine et le Processus de Nouakchott.