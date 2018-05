Médecine du sport /21e congrès GAMETS : débats fructueux

Le 23e congrès national du Groupe algérien de médecine traumatologie du sport (Gamets), qui s’est tenu les 5 et 6 mai 2018 à l’hôtel AZ de Zéralda (Alger), était riche et fructueux.

Selon le professeur Mourad Belhocine, chef de service médecine du sport, ex-CNMS, et président de Gamets, «ce conclave de deux jours s’est articulé autour de 4 sessions qui ont traité les thèmes suivants : médecine du sport, cardiologie du sport, sport santé et la traumatologie».

La première session sur la médecine du sport était riche en nouveautés et thèmes tels que la physiologie, la biomécanique, l’anthropométrie, la nutrition du sportif, les compléments alimentaires, les adaptations environnementales et bien sur la lutte antidopage.

La session cardiologie du sport s’est axée autour du bilan cardiovasculaire du sport de haut niveau, des pathologies cardiovasculaires liées au sport, HTA et particularités de l’ECG de l’enfant.

La session sport santé, quant à elle, a abordé l’apport de l’activité physique dans la prévention et la prise en charge des maladies chroniques et des cancers.

Et, enfin, la session traumatologie du sport pour être à l’écoute des dernières recommandations en matière de prise en charge du sportif blessé avec pour objectif le retour sur le terrain dans des délais raisonnables et au niveau initial de sa performance.

Ce rendez-vous scientifique et sportif a vu la présence d’éminents professeurs, à savoir Jacques Rodineau (hôpital Henri Mondor et ancien volleyeur de la BNCI d’Alger 1960), Mohamed Tahmi (ex-ministre des sports), Nebbouchi (chef de service cardiologie à l’hôpital parnet), Salim Benkheda (chef de service cardiologie au CHU Mustapha), les docteurs Laâdj (foot du NAHD), Loghraib (Gym), Bouakaz (hand-volley), Guelaimi (handisport) ainsi que les profs en kinésithérapie, Fahem Mustapha (boxe) et Anwar Abdedaim (volley).