Homologation des terrains : Journée d’information aujourd’hui au CTN

La Fédération Algérienne de Football organise une journée d’information sur l’homologation des sites (stades, infrastructures hôtelières et hospitalière) des clubs engagés dans les compétitions africaines (Ligue des Champions et Coupe de la Confédération («CL» et «CC»). Elle sera animée conjointement par R&da Abdouche de l’office de première instance (OPI) qui délivre les licences CAF aux clubs et les membres du comité de suivi du symposium. Cette journée aura lieu au Centre Technique National de Sidi Moussa aujourd’hui à 10h00 avec la présence de la presse sportive.