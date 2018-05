Angleterre : Chelsea bat Liverpool et peut encore rêver de C1

Chelsea a battu Liverpool 1 à 0 à Stamford Bridge et peut encore rêver de Ligue des champions grâce à cette victoire obtenue sur une tête d'Olivier Giroud (32e), lors de la 37e journée du Championnat d'Angleterre. Les Reds, futurs finalistes de la C1 face au Real Madrid, restent troisièmes de la Premier League, avec 72 points, mais avec un match de plus que Tottenham (71) et Chelsea (69): trois clubs en lice pour deux places en Ligue des Champions.