Dans la lucarne : pour finir Le qatar ou la chine

Le football, comme dans toutes les disciplines sportives, ou tout simplement durant une carrière professionnelle donnée, a un début et une fin. Les jeunes joueurs commencent d’abord par gravir les échelons les uns après les autres pour devenir grands. Car, qu’on le veuille ou non, un sportif doit se forger à travers les saisons. Car, ce n’est jamais évident de se frayer un chemin parmi les grands durant une carrière. Celle-ci doit être bien entretenue des années durant afin de recevoir les lauriers aussi bien de la part des supporters, des dirigeants que de ceux qui savent faire la différence entre le «bon grain et l’ivraie». De nos jours, nombreux sont les sports, mais dans notre cas, on ne prend en considération que le football du fait il est le plus illustratif et qui résume mieux la fin de carrière des grandes «stars» qui terminent en bien ou en mal. C’est vrai que les footballeurs, quelque soit leur niveau, ne peuvent durer éternellement dans leur carrière. On peut dire tout simplement que tout est relatif. Ceci dit, les joueurs, même s’ils évoluent dans de grands clubs, à l’instar du Barça ou du Real Madrid, ne sont pas sûrs de réussir leur fin de cycle. Ces joueurs n’attendent pas qu’on les «jette» du club, comme des moins que rien, pour partir. Ils possèdent l’astuce nécessaire pour terminer en beauté. Dès qu’ils atteignent l’âge de 32 ou 33 ans, ils pensent, dans leur grande majorité, à changer de cieux pour quelques «pesos» en plus. Car, ils savent tous que rien n’est immuable. C’est ainsi que des joueurs qui ont fait le bonheur de clubs comme le Barça ont choisi de quitter ce club à la fin de leur carrière. C’est ainsi que l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, Xavi, avait choisi la formation d’Al Sad (Qatar) pour boucler sa carrière, très riche au demeurant. Ce joueur continue à jouer, mais ce n’est pas avec la même vivacité et volonté que lorsqu’il était avec le Barça. Il est allé gagner quelques euros pour mieux se prémunir contre le besoin. C’est le cas aussi de Mascherano qui avait fait ses adieux lors de la présente saison (mercato d’hiver). Il avait opté pour une équipe chinoise. Il a choisi lui aussi l’argent. C’est ce qui compte, à priori, à ses yeux. Les choses ne se sont pas arrêtées à ce niveau. Une autre icône du Barça et du football mondial, Andres Inesta, jouera ces derniers jours avec les Blaugrana. Il avait joué dimanche dernier son dernier clasico contre le Real Madrid (2à2). C’est une façon de terminer en beauté une longue carrière commencée à la Macilla dans les catégories de jeunes, lui qui aimait le Real Madrid comme son père. Ce joueur qui avait donné le titre de champion du monde à l’Espagne en 2010 en Afrique du sud, le premier mondial organisé par un pays africain. Inesta a donc fait sa révérence au Barça. Néanmoins, il n’a pas voulu opter, du moins pour le moment, pour le football qatari. Il a aussi «snobé» la MLS des Etats-Unis. Il a préféré le football chinois qui, dans un proche avenir, va devenir la «mecque» du football mondial. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs qui ont évolué en Europe sont en train de faire hisser le football chinois à un niveau jamais atteint jusque-là. Ces joueurs ont choisi quelque peu l’anonymat dans l’optique de majorer leurs «comptes en banque». Ce n’est pas pour améliorer leur carrière. C’est ce que les spécialistes sont en train de constater ces derniers temps. Même Ibrahimovic a quitté Manchester United pour opter, pour sa part, pour le championnat des Etats-Unis d’Amérique. Tout le monde pense que ce n’est pas à cause de l’amélioration de leur carrière, mais pour gagner un peu plus d’argent.

Hamid Gharbi