En U20, Algérie-Ghana vendredi 11 mai a 18h au stade du 5-juillet

Larges vainqueurs au tour précédent de la Tunisie (3-1 à l’aller et 2-1 au retour), les camarades d’Adam Zorgane s’entraînent depuis le 5 mai au Centre Technique National de Sidi Moussa. Le duo Salim Seba et Hocine Achiou, sous la coupe de Boualem Charef, a fait confiance a une grande majorité des joueurs qui ont assuré la qualification face à la Tunisie. Ce groupe et en l’absence du joueur de l’Inter, Belkhir, qui n’a pas été libéré par son club, s’est renforcé par 4 autres éléments évoluant à l’étranger. Un renfort de choix puisque dans le groupe on trouve le milieu offensif de l’équipe réserve de l’O. Marseille Aouachria Wassim et de l’arrière gauche de la même équipe Ousfane Malik. L’on note également la présence de l’ailier droit de la réserve du Havre Amara Abdelmalek et de Boutrif Idir du Standard de Liège.

Déterminés à passer l’écueil ghanéen, les «juniors» algériens comptent sur leurs supporters pour venir en masse les soutenir ce vendredi à 18h au stade du 5-juillet.