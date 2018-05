USMH : Une relégation presque programmée

Les banlieusards viennent de quitter officiellement la ligue1. Il faut dire que la défaite, at home, devant le DRBT (2 à 1) les avait précipités dans le purgatoire. Pourtant, ils s’étaient bien battus lors des dernières journées. L’équipe, en dépit de cette descente dans les abysses, avait fourni de très bonnes prestations. Elle pratique même un des meilleurs footballs de la Ligue1 avec le MCA et le PAC. Il faut dire que le problème numéro 1 de cette équipe demeure le facteur financier. Ces derniers temps, il est devenu même très récurrent. Ce qui fait que l’équipe dans son ensemble avait été contrainte de recourir à la grève pour se faire entendre. Il faut ajouter aussi la «querelle» interminable quasi-cyclique entre les dirigeants. Il y eut la bataille très sérieuse entre Mohamed Laïb et Abdelkader Mana. Chacun estime qu’il est le président légitime. Entre-temps, c’est Bensemra qui prendra momentanément les rênes du club harrachi. Il tentera de mener le «bateau», même si les «remous» étaient si forts qu’on n’a pas pu empêcher la «barque», des jaune et noir, de tanguer au gré des vents et des bourrasques. Il y eut par la suite la destitution de Bensemra et un «directoire» avec Laïb, Baghdaddi et Bouslimania été désigné. Ce directoire a tout fait pour éviter aux harrachis de «piquer du nez», surtout après la victoire, à domicile, devant la JSK (2 à 0). Tout le monde avait pensé que tout était rentré dans l’ordre. Toutefois, le manque d’argent et aussi le comportement parfois violent des supporters vis-à-vis des joueurs n’avaient pas contribué à faire ramener la sérénité au sein du club de la banlieue d’Alger. Il y eut aussi cette défaite contre la formation du sud du pays, la JSSaoura, sur le score de 3à2. Là, il faut reconnaitre que les harrachis avaient réussi à remonter un retard de deux buts. Néanmoins un penalty généreux accordé en fin de partie aux saouris avait précipité leur chute. Désormais et à deux journées du baisser de rideau, l’USMH jouera la saison prochaine en Ligue2. Ce ne sera pas facile de retrouver au plus vite l’élite, eu égard aux ennuis financiers auxquels cette équipe de l’USMH est confrontée. Il y a une vingtaine d’années, cette équipe avait mis presque huit ans avant de revenir en ligue1. Ce sera très difficile, si l’on ne prenne pas les choses en main. C'est-à-dire que tout le monde est interpellé pour qu’on ne lâche pas cette équipe qui possède, pourtant, un grand potentiel. De plus, elle mérite amplement sa place dans notre championnat national. H. G.