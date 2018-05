Coupe de la CAF : l’USM Alger annonce la couleur

«On ne pouvait pas espérer un meilleur départ dans cette compétition. Gagner par un large score, avec l’art et la manière, ne peut que motiver l’équipe pour la suite du parcours», a déclaré le coach de l’USM Alger à l’issue de la rencontre face à la formation tanzanienne de Youngs Africans SC, comptant pour la première journée de la phase des groupes de la coupe de la confédération africaine de football.

Dimanche soir, au stade du 5-juillet, les coéquipiers de Koudri se sont imposés par le score sans appel de 4 à 0 face au représentant de la Tanzanie, qui n’avait vraiment rien d’un foudre de guerre. Les Rouge et Noir ont dominé cette partie de la tête aux pieds.

Il faut dire que la bonne entame de la partie a beaucoup aidé les Usmistes dans la gestion des débats. 4’, Derfalou ouvre la marque en reprenant de la tête le centre tendu de Meftah. A la demi-heure de jeu, Chafai double la mise d’une belle frappe. De retour des vestiaires, Meziane confirme la domination des Algériens en portant le score à 3 – 0, en concluant une belle action individuelle sur le côté gauche. Dans les arrêts de jeu de cette rencontre à sens unique, Zemmamouche s’invite au festival en transformant un penalty accordé par l’arbitre du match, le Ghanéen Daniel Laryea. «Il ne faut pas trop se fier au score. Cette victoire n’a pas été vraiment facile à acquérir. Face à un adversaire respectable, mes joueurs se sont donnés à fond et sont restés concentrés jusqu’au bout.

Ils ont fait preuve de beaucoup de détermination et de solidarité dans le jeu», a souligné Miloud Hamdi, avant d’enchaîner : «A présent, nous allons nous concentrer sur le prochain match. On doit aller chercher un bon résultat au Kenya, qui nous permettra de mieux négocier le reste du parcours qui interviendra après la trêve estivale.» Pour rappel, l’USM Alger, qui s’installe désormais à la tête du groupe «D», sera confrontée au représentant Kenyan, Gor Mahia FC, lors de la prochaine journée.

La rencontre aura lieu le 16 mai prochain à 19h00 (heure locale), au Machakos Stadium de Nairobi. Cette rencontre sera dirigée par un trio d’arbitres maliens. M. Mahamadou Keita sera assisté par MM. Moriba Diakité et Drissa Kamory.

A noter que l’USMA, qui disputera samedi son prochain match de championnat à Tizi-Ouzou, face à la JSK, se déplacera dimanche au Kenya via Doha (Qatar). Dans l’autre match du groupe, Rayons Sports SC (Rawanda) et Gor Mahia (Kenya) se sont séparés sur le score nul de un but partout, à Kigali.

Rédha M.