Coupe de la CAF (phase de poules-1ère journée), USMA 4 Young africans (Tanzanie) 0 : Comme sur des roulettes

Cette rencontre débutera sur les chapeaux de roue, puisque Derfalou ne tardera pas à ouvrir la marque. La domination usmiste et intenable. C'est fort logiquement que les algériens ajoutent un deuxième but par Chafaï (32'). A 2à0, le match est entièrement à l'avantage des rouge et noir. Derfalou, en fin de première mi-temps, rate la balle du 3ème but alors qu'il était absoluument seul. C'est sur ce score de 2à0 en faveur de l'USMA que mes deux joueurs rejoindront les vestiaires. En seconde mi-temps, les usmistes corseront la note par Meziane qui inscrira, en coin le 3ème minute, celui de l'assurance (53'). Il n'y avait qu('une seule équipe sur le terrain. Mes tanzaniens étaient vraiment assez faibles pour espérer tenir la comparaison. Zema sur penalty ajoute le quatrième but. Ce fut très facile.

