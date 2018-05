Mise en valeur des terres : Respecter les délais

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a sommé, hier à El Bayadh, les bénéficiaires de terres agricoles à lancer sans délai leur mise en valeur et exploitation. Des procédures judiciaires seront prises à l’encontre de ceux qui n’ont pas lancé les opérations de mise en valeur agricole, a-t-il mis en garde, en marge d’une visite de travail dans la région. En visitant une exploitation agricole en cours de mise en valeur à Brizina, le ministre a signalé que tous les moyens ont été mobilisés pour accompagner les agriculteurs, affirmant que l’Etat mise sur ce secteur stratégique pour réaliser la croissance et la sécurité alimentaire. M. Bouazgui a également mis l’accent sur la régularisation de la situation des exploitations agricoles productives dont les propriétaires ne disposent pas de documents. Le ministre a inspecté, au début de sa visite dans la wilaya d’El Bayadh, une exploitation agricole privée à Brizina en phase de mise en valeur de terres s’étendant sur une superficie de 20.000 hectares. Dans une première étape, 2.000 ha ont été mis en valeur dont 450 ha destinés à la production de semences de pomme de terre et 450 ha à la culture fourragère. Prenant connaissance auprès d’éleveurs d’un problème de manque de fourrages qui ne parviennent pas aux véritables bénéficiaires, le ministre a indiqué que son département œuvre à assainir ce secteur des «spéculateurs et des opportunistes», et à orienter le soutien au véritable éleveur. Le ministre poursuit sa visite dans la wilaya en inspectant le projet du Centre régional des viandes rouges en cours de réalisation dans la commune de Bougtob, un projet de dock de stockage des céréales au chef-lieu de wilaya et des exploitations agricoles.