Promotion de la destination Algérie : Encourager l’investissement

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud, a effectué hier à Annaba une visite de travail et d’inspection au cours de laquelle il a souligné l’importance du développement et de la promotion du tourisme national. Annaba compte des potentialités appréciables susceptibles de lui permettre de s’ériger en un véritable pôle et destination touristiques aussi bien pour les touristes nationaux qu’étrangers, a-t-il indiqué, mettant l’accent sur l’amélioration de la gestion et la formation ainsi que l’établissement de partenariat avec l’étranger dans ce secteur appelé à devenir dans les années à venir une source importante de revenus et un vecteur de développement. Le ministre du Tourisme a entamé sa visite de travail en se rendant à l’hôtel Sheraton où un exposé consacré au secteur dans la wilaya lui a été présenté.

Il s’est déplacé par la suite à l’hôtel Seybouse International qui fait l’objet depuis quelques mois de travaux de réhabilitation et de modernisation pour un montant de plus de 7 milliards de dinars.

Exhortant les responsables de l’entreprise chinoise à écourter les délais de réalisation de cette opération, il a inauguré ensuite une exposition consacrée à l’artisanat organisée sur le cours de la Révolution à l’occasion du mois du patrimoine. 23.000 emplois ont été créés dans le secteur de l’artisanat depuis une quinzaine d’années, a révélé le ministre qui a été interpellé par des artisans qui ont souligné l’absence de locaux durant la saison estivale.

Dans ce cadre, le wali, M Mohamed Salamani, s’est engagé à prendre en charge cette préoccupation. Poursuivant sa visite, M. Benmessaoud a posé la première pierre pour la réalisation d’un hôtel sur la Corniche, avant de se rendre à la plage Oued Bagrat, dans la commune de Seraidi où il a donné le coup d’envoi des travaux d’aménagement en prévision de la prochaine saison estivale. Il a ensuite inspecté le chantier de réalisation d’un autre hôtel dans la localité de Sidi Aïssa sur les hauteurs de la ville avant d’arriver à l’hôtel Sabri où il a visité un projet de sanatorium. Le jardin aquatique en cours de réalisation à la nouvelle ville de Draa Errich, ainsi qu’ un hôtel et des chalets en chantier dans cette même cité, ont été l’avant-dernière étape de la visite du ministre du Tourisme et de l’Artisanat qui, avant de retourner au chef-lieu de wilaya, a visité le camping familial d’une capacité de 880 lits répartis à travers 220 chalets au niveau de la plage Oued Leghnem dans la commune côtière de Chetaïbi.

B. Guetmi