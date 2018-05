Fête du lait à Tizi Ouzou : évolution sensible de la production

Le village Imaloucène a abrité hier la sixième édition de la fête du lait avec la participation d’une trentaine d’exposants. Le coup d’envoi a été donné par le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, qui a indiqué que le gouvernement ne lésine sur aucun effort pour venir en aide à la filière qui a connu une évolution sensible en matière de production, de collecte et de transformation en produits dérivés, comme il rappelle la détermination du gouvernement à accompagner les agriculteurs. La fête revêt une importance particulière mettant en lumière une filière névralgique. Le même comité d’organisation ajoute que cet événement a une dimension culturelle et sociale en revisitant les traditions et coutumes synonymes d’attachement à la terre et au travail manuel et la revalorisation des métiers de l’élevage et les activités maraichères. Cette édition est aussi une occasion pour réaffirmer les valeurs de la solidarité, d’entraide, de partage et d’échange. Le village Imaloucène est un véritable bassin laitier avec une production dépassant 4,5 millions de litres par an. La wilaya compte quelque 3.500 éleveurs et 32 laiteries. La production de 2017 est estimée à 93 millions de litres. Une randonnée est organisée au profit des visiteurs à l’effet de faire connaître le visage touristique de cette région d’Ath Djenad. Cette randonnée s’est déroulée sous la couverture sanitaire du comité local du Croissant rouge algérien (CRA). Des concours de meilleures exploitation agricole, vache, génisse et brebis sont aussi au programme de cette fête durant laquelle il est prévu aussi de primer le meilleur lait caillé. Un manège gratuit a été également ouvert aux enfants de la région et ceux qui ont accompagné leurs parents pour visiter cette foire au lait.

Bel. Adrar