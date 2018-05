M. Bedoui dans la wilaya de Sétif : « Le citoyen au cœur du programme du Président »

M. Nouredine Bedoui, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a entamé hier une visite de 3 jours dans la wilaya de Sétif.

Une visite qui coïncide avec la commémoration du 73e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945, et qui a permis au ministre de se rendre dans plusieurs communes pour inaugurer et inspecter plusieurs projets. Dans cet élan partagé de la mémoire et la fierté d’avoir recouvré une souveraineté consolidée marquée aujourd’hui par des acquis et des réalisations d’envergure, le ministre ira s’enquérir, partout dans les contrées les plus reculées, des remarquables avancées qu’a connues cette wilaya ces dernières années, au titre des programmes initiés par le Président Abdelaziz Bouteflika. Nouredine Bedoui a entamé la première journée (hier) de ce programme en se rendant dans la commune de Ain Oulmene où il a procédé dans un climat de liesse à la remise des clefs de 300 logements aidés (LPA) et public locatif (LPL). Il y prendra connaissance des efforts consentis par l’Etat dans le domaine du logement et fera ressortir que, pour les seuls segments du LSP et du LPA, 22.850 unités ont été inscrites et lancées dans cette wilaya au titre du programme 2005-2009, au moment où pas moins de 19.272 logements ont été achevés et 3.578 autres sont en voie de réalisation. L’intérêt consenti pour le citoyen dans un secteur aussi sensible se traduit, par ailleurs, par un programme de 26.508 logements publics locatifs dont 25.000 sont déjà achevés. Un potentiel important marqué par l’achèvement de 19.272 unités au titre du programme quinquennal.

Il procédera ensuite à l’inauguration d’une piscine semi-olympique et d’une auberge de jeunes et saisira cette opportunité pour dire la nécessité de rentabiliser par des résultats concrets tous ces investissements qui se mesurent aux 13 piscines semi-olympiques et 2 autres olympiques que compte cette wilaya qui recèle de réelles potentialités et qui devra être hissée au rang de pôle d’excellence dans le domaine de la natation.

Dans la commune de Ain Azel, M. Bedoui, auquel un accueil particulièrement chaleureux sera réservé, visitera l’unité de montage de motocyclettes d’un investisseur privé qu’il ne manquera pas d’encourager, l’exhortant à faire dans le sens d’une plus grande intégration, de produire pour satisfaire le marché national et aller progressivement à l’exportation, sachant que cette unité qui produit pour le moment 100 motos est appelée à tripler sa production en 2020 avec un taux d’intégration de 40%. Dans une localité où le taux de scolarisation a atteint des proportions particulièrement importantes ces dernières années, le ministre se rendra à la cité des 590 logements d’ «El Azamia» où il inaugurera le lycée Mustapha-Ben-Boulaïd, d’une capacité de 800 places, instruisant les responsables concernés à agir d’ores et déjà pour qu’à la prochaine rentrée, plus aucun repas froid ne soit servi.

Dans une wilaya où le taux de couverture en gaz naturel a considérablement évolué, passant de 11% en 1999 à 27% en 1999 et à 95% aujourd’hui, le ministre qui s’est rendu dans la localité éloignée de Zraia pour raccorder au réseau de gaz 1.400 foyers, saisira cette occasion heureuse pour s’entretenir longuement avec les citoyens sur l’impact produit par de telles réalisations et leur valorisation.

Il mettra particulièrement l’accent sur le programme du Président et cette stabilité consolidée par des acquis qui font la fierté des Algériens, à l’instar de ce bond qualitatif qui fait que le gaz naturel et le développement d’une manière générale atteignent les contrées les plus lointaines.

« C’est çà le miracle de l’Algérie et ceux qui doivent en être édifiés n’ont qu’à se rendre dans ces zones montagneuses. Le citoyen est au cœur du programme du Président, la Déclaration de Novembre se traduit dans la réalité et d’un Etat social. Nous devons être fiers de tous ces acquis », soulignera le ministre qui ajoutera que « le défi aujourd’hui est de rentabiliser économiquement ces réalisations par un développement de proximité à même de générer la richesse et l’emploi pour les jeunes de ces contrées », faisant état de la nécessité de réorienter nos efforts, nos capacités et nos potentialités. A El Eulma, cette joie de la population n’en sera que plus grande, avec la remise à leurs bénéficiaires de 645 logements LPA au niveau du POS 37 ainsi que 110 logements de type CNEP Immo. Une cérémonie marquée par un profond sentiment de satisfaction des habitants de cette grande ville qui, dans cette joie immense, exprimaient de vive voix leurs remerciements au Président Abdelaziz Bouteflika pour leur avoir permis d’accéder à des conditions de vie décentes.

Le ministre posera également la première pierre d’un projet de réalisation de deux trémies et inaugurera le nouveau siège de la sûreté de daïra doté de 8 logements.

Dans ce même climat de joie intense et de reconnaissance à l’endroit du chef de l’Etat, cette première journée sera ainsi marquée par l’attribution de 1.513 logements après les 458 unités qui seront ensuite remises à Sétif où le ministre de l’Intérieur procédera à l’inauguration de l’unité principale de la protection civile implantée à la sortie est de la ville, la deuxième chaîne au niveau du complexe industriel «Faderco» et une unité de fabrication de céramique également produit d’un investissement privé. En fin de journée, Nouredine Bedoui se rendra à l’auditorium Mouloud-Kassim-Nait- Belkacem de l’université Ferhat-Abbes-Sétif 1 où il présidera une rencontre avec la société civile.

F . Zoghbi