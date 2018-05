Hydrologie des Grands Bassins Africains : La stratégie algérienne fondée sur l’exploitation rationnelle

La diplomatie de l’eau, un mécanisme de gestion des eaux transfrontalières partagées.

«La mobilisation et la préservation de la ressource hydrique nécessite la formation de compétence humaine qualifiée, et notre département accorde une grande importance à la formation d’ingénieurs et de chercheurs dans ce cadre», a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar. S’exprimant, lors de l’ouverture des travaux de la 3e Conférence internationale sur l’hydrologie des grands bassins africains, organisée à l’hôtel Riadh, à Alger, il a précisé que son secteur dispose de 29 universités et 3 Écoles supérieures spécialisées qui travaillent en coordination avec les établissements relevant du secteur des Ressources en eau pour la formation des étudiants sur le terrain. «Pour cette seule année 2017/2018, pas moins de 6.650 étudiants, à savoir 3.814 en licence et 2.836 en mastère, sont formés à cet effet. Ce nombre vient ainsi renforcer les milliers d’étudiants issus des précédentes promotions», a-t-il dit. Le ministre insiste sur le fait que les recherches relatives à la ressource en eau et à l’énergie constituent «une priorité majeure», pour la réalisation des Objectifs du développement durable en Afrique, particulièrement dans les régions sahariennes et les zones arides. Il a souligné que le gouvernement accorde un grand intérêt à la protection et à la préservation de l’eau.

Il rappelle la réalisation, par les pouvoirs publics, de plusieurs stations de dessalement, d’une capacité moyenne de 2,5 millions m3 par jour et qui sont destinées à couvrir 14% des besoins. Poursuivant ses propos, le ministre a évoqué les efforts considérables accomplis en matière de réalisation de barrages. «L’Algérie dispose actuellement de 78 barrage. Ce chiffre sera revu à la hausse, à l’horizon 2030, pour atteindre 90», a-t-il expliqué, précisant que les études pour la construction de six nouveaux barrages sont déjà engagées. M. Hadjar a précisé que le volume d’eau de surface concentrée sous forme de barrages s’élève à 7,5 milliards m3, en sus de 12 milliards m3 disponibles sous forme de courants d’eaux et de rivières dans le nord du pays. S’agissant du Sud, cette région recèle également des eaux souterraines d’un volume de 5 milliards m3, en plus des 200 millions m3 de ressources de surface, généralement salées, disponibles sous forme de marais salées et de bassins.



Coordonner les efforts



Concernant la réalisation des stations de dessalement de l’eau de mer, le ministre a avancé que plusieurs projets ont été mis au profit de l’agriculture et de l’industrie, ce qui a augmenté la production intérieure brute de 1,3%, à 2,3%, tout en en consacrant les deux-tiers aux infrastructures.

S’ajoute la nécessité d’approvisionner les régions Sud en eau potable. Dans cette optique, le ministre rappelle le gigantesque projet «des ressources souterraines qui ont été transférées d’In Salah à Tamanrasset, sur une distance de 750 km, transportant la capacité d’un volume quotidien de 50.000 m3», a-t-il précisé, ajoutant que «ce quota sera revu à la hausse en 2030, pour un total de 100.000 m3 d’eau par jour».

M. Hadjar fait savoir par ailleurs que cette 3e Conférence internationale sur l’hydrologie des grands bassins africains est «l’occasion de coordonner davantage les efforts des différents pays et d’échanger les points de vue, à travers des débats à caractère scientifique traitant de la gestion intégrée et durable des ressources en eau». De son côté, le représentant de l’UNESCO, Dr Larabi, a souligné que la question spécifique de la sécurité de l’eau a été au cœur des débats, lors de la dernière Conférence internationale sur le climat (Cop21). «L’Unesco, à travers son Programme hydrologique international (PHI), a été très active pour ce qui est de ce domaine.

Il s’agit d’un programme adapté aux besoins des États membres mis en œuvre par phases et pour une période de six ans, ce qui permet une évolution en fonction des pays», a-t-il affirmé.

Le spécialiste a expliqué que le PHI soutient la mise en œuvre des actions d’adaptation liées à l’eau, pour assurer sa protection, mais aussi en vue d’atteindre les Objectifs du développement durable dans les pays de la région. «Le programme est unique en son genre, en tant que plan intergouvernemental du système des Nations unies consacré à l’étude scientifique du cycle hydrologique et à l’élaboration de stratégies et de politiques relatives à la gestion des ressources en eau», a-t-il dit. M. Larabi estime par ailleurs que «l’Afrique du Nord est très vulnérable aux effets des changements climatiques, et la sécurité de l’eau risque d’être menacée, d’où l’importance d’une adaptation aux orientations des l’Unesco». «Le Programme est prompt à identifier les nouveaux problèmes, à alerter les décideurs, à sensibiliser les populations et à fournir les ressources nécessaires à l’application de mesures appropriées», a-t-il conclu.

Sarah A. Benali Cherif