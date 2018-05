Ratification du traité d’interdiction complète des essais nucléaires : L’Algérie appelle à l’accélération du processus

Le ministre de l’Énergie a procédé, hier au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal, à l’ouverture de la 3e édition des travaux de l’Atelier international 2018 des Centres nationaux des données, organisé par le Commissariat à l’énergie atomique, en collaboration avec le Secrétariat technique provisoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. Un événement qui a réuni 62 participants de 40 pays.

Cette rencontre d’importance vient en appoint à la nouvelle évolution qu’a connue le Traité. L’Algérie a signé ce Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, le 15 octobre 1996, avant de le ratifier le 11 juillet 2003. Au 30 avril 2018, le Traité était signé par 183 États.

À cet effet, il rappelle la position de l’Algérie en la matière, plaidant en faveur de la coordination des efforts pour accélérer le processus de ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (Tice).

«L’Algérie a, toujours et de manière constante, réitéré son appel solennel en direction de tous les pays qui n’ont pas encore signé et ratifié ce traité, à procéder sans délai à sa ratification, pour que son entrée en vigueur puisse enfin devenir une réalité et pour que le traité s’impose en tant que norme internationale juridiquement contraignante au sein du régime de désarmement et de non-prolifération nucléaires», a-t-il dit.

Le ministre a rappelé que l’Algérie a subi et continue de subir les affres et les conséquences catastrophiques sur l’homme et sur l’environnement des essais nucléaires effectués sur son territoire, durant la période coloniale. Elle demeure ainsi «fermement convaincue» que l’élimination totale des armes nucléaires est l’«unique garantie» pour faire face aux dangers de ces armes de destruction massive sur l’humanité, a-t-il poursuivi.



L’exploitation du gaz du schiste, inévitable



«L’exploitation du gaz du schiste en Algérie est inévitable, néanmoins elle ne se fera pas avant une dizaine d’années, au moins, surtout lorsqu’on sait que l’Algérie dispose d’un énorme gisement de schiste la classant en troisième position à l’échelle mondiale», a affirmé par ailleur M. Mustapha Guitouni, lors d’une conférence de presse .

Le ministre a déploré cependant le fait que certaines personnes veulent incruster aux citoyens une mauvaise idée sur cette source énergétique. «Le gaz de schiste n’est pas un ennemi, bien au contraire, et l’Algérie a fort besoin de nouvelles sources énergétiques, pour son développement économique», a souligné le ministre.

Pour le ministre, le groupe international Sonatrach fait partie des 10 plus grandes compagnies mondiales dans la recherche et la production des hydrocarbures, et pour se développer davantage, «elle devrait avoir une rente confortable de l’étranger, à travers des investissements dans plusieurs pays, mais aussi activer sur plusieurs fronts», estime le ministre. «Si l’on veut être parmi les 5 premières entreprises internationales, comme l’a si bien souligné le PDG de la compagnie nationale pétrolière, on est dans l’obligation de faire face à la concurrence féroce dans ce secteur», dit M. Guitouni.

«Sonatrach commence à s’installer dans plusieurs pays, des pays qui font confiance à l’Algérie et savent que nous sommes sérieux et crédibles, à travers la politique du Président de la République Abdelaziz Bouteflika», précisera le ministre.

Selon lui, «l’Algérie investira également dans des forages en offshore, d’autant plus que la délimitation des frontières maritimes vient de se faire, ce qui démontre que l’Algérie va résolument de l’avant dans ce domaine».

M. Guitouni a également abordé, à l’occasion, le programme de l’énergie nucléaire qui a pour objectif de mettre en place des infrastructures de base dédiées à la recherche scientifique et au développement technologique, sans oublier l’élaboration d’un programme de formation efficace pour la maîtrise du développement nucléaire dans les domaines sociaux et économiques.



Ne plus vendre de gaz brut



Concernant la pétrochimie, le ministre indique que le prochain accord avec le géant mondial de l’industrie pétrolière Exxon Mobil, qui envisage d’investir dans notre pays, intéresse «l’Algérie, particulièrement dans le domaine de la pétrochimie ; notre stratégie est de ne plus vendre notre gaz à l’état brut, au contraire on veut qu’il ait une valeur ajoutée gaz», a assuré le ministre, qui précise que le géant américain ne se contente pas de la production du gaz du schiste, mais à tous ce qui à trait aux hydrocarbures.

Pour M. Guitouni, les grandes entreprises internationales qui expriment le souhait d’investir en Algérie «savent très bien que notre pays est devenu plus attractif». «L’intérêt croissant des entreprises étrangères est dopé par un meilleur environnement sécuritaire», dit le ministre, précisant que l’Algérie tente aujourd’hui d’attirer les investissements étrangers. «Le climat des affaires s’améliore, et on est en train d’œuvrer pour cela, c’est un signal fort qui démontre que l’Algérie se développe», poursuit-il.

La loi sur les hydrocarbures est toujours à l’étude, «on est en train de prendre les expériences de tous les pays producteurs, pour élaborer une loi qui soit constante en tenant compte de toutes les expériences des autres pays», a indiqué le ministre, en affirmant qu’«on va la faire prochainement».

À la question de la politique du développement du Sirghaz, le ministre indique qu’un accord de partenariat entre les ministères de l’Énergie, et celui des Transports sera signé la semaine prochaine, pour doter 50.000 taxis en kits GPL-Sirghaz, en rappelant le programme d’installation des kits de Sirghaz qui touchera 500.000 véhicules, début 2020 au niveau national. Ce plan, auquel le Président de la République accorde une grande importance, est en bonne voie. «Aujourd’hui, 163.000 véhicules roulent en Sirghaz, et l’État subventionne 50% du kit GPL à l’achat et à son installation, soit le citoyen bénéficie de 35.000 DA».

L’objectif de cette mesure est de baisser les importations des carburants. «Nous consommons actuellement 15 millions de tonnes en carburants et dérivés, dont 11,5 millions de tonnes sont produites en Algérie», a affirmé le ministre. Et d’ajouter qu’il était nécessaire d’accorder des opportunités aux jeunes désirant investir dans ce créneau, par l’organisation de sessions de formation par l’entreprise Naftal, pour accroître la capacité d’installation des kits de Sirghaz au niveau national. «Aujourd’hui, des jeunes sont formés par Naftal pour maîtriser ce métier», assure-t-il.

Mohamed Mendaci