Jijel : Destruction de deux bombes artisanales

Une casemate contenant deux bombes de confection artisanale a été détruite, samedi dernier, lors d'une opération de fouille menée par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la wilaya de Skikda, tandis qu'une mine de fabrication artisanale a été détruite par un autre détachement à Jijel, a indiqué hier, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Ain Kechra, wilaya de Skikda (5e Région militaire), un détachement de l'ANP a découvert et détruit, samedi une casemate contenant deux bombes de confection artisanale, une quantité de vivres et divers objets, tandis qu'un autre détachement de l’ANP a détruit une mine de fabrication artisanale à Jijel (5e Région militaire)», note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à In Guezzam (6e Région militaire), 7 contrebandiers et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur de munitions garni, 4 motocyclettes, 9 détecteurs de métaux, 9 groupes électrogènes et 7 marteaux-piqueurs, alors qu'un autre détachement a saisi, dans la même zone, 3,6 tonnes de denrées alimentaires et 400 litres de carburant destinés à la contrebande, en coordination avec les services des Douanes», relève le communiqué.

D'autre part, des garde-côtes «ont déjoué à Tlemcen (2e Région militaire), une tentative d'émigration clandestine de 10 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale, tandis que des détachements combinés de l’ANP ont arrêté 36 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Ain Témouchent et Ouargla», conclut le MDN.