M. Gaïd Salah supervise l’exécution d’un exercice de débarquement naval : Un professionnalisme remarquable

Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a supervisé hier à Oran, le déroulement de l’exécution d’un exercice de débarquement naval au niveau de la Façade maritime-Ouest, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Le chef d’état-major de l’ANP supervisait le déroulement de l’exécution d’un exercice de débarquement naval au niveau de la Façade maritime Ouest, lors de sa deuxième journée de sa visite en 2e Région militaire à Oran, en compagnie du général major, Saïd Bey, commandant de la 2e Région militaire et du général major Mohamed Larbi Haouli, commandant des Forces navales, a ajouté la même source. L’exercice de débarquement naval «Toufane 2018» qui s’inscrit dans le cadre de la Directive de préparation des Forces pour l’année 2017-2018, a pour objectif l’évaluation du niveau de préparation au combat des Forces navales à l’instar des autres Forces, la qualification des unités pour mener les actions spéciales de combat, ainsi que l’évaluation de la coopération et l’interopérabilité entre les différentes Forces. Cet exercice commun a été exécuté par différentes unités navales à l’image de sous-marins, bâtiments de commandement et de déploiement des forces, des frégates polyvalentes, des navires lance-missiles, des bâtiments de débarquement et de soutien logistique, des remorqueurs de hautes-mers, des dragueurs de mines, des vedettes des garde-côtes, des vedettes et des hélicoptères de sauvetage, ainsi que des unités de fusiliers marins et des unités de plongée et d’actions sous-marines. L’ensemble de ces unités navales, appuyées d’unités aériennes et de défense aérienne du territoire, ont sécurisé et exécuté l’opération de débarquement d’unités conjointes relevant des Forces Navales et des Forces Terrestres avec toutes leurs troupes et leurs matériels et équipements. L’exercice a été exécuté, dans toutes ses étapes, avec un «professionnalisme remarquable et une grande précision qui dénotent du haut niveau atteint par les éléments de nos Forces en matière d’exécution des actions de combat en toutes circonstances, démontré par le strict respect du plan d’exécution de l’exercice et la parfaite coordination entre les différentes catégories de Forces».



Préparation au combat



Le Général de Corps d’Armée a félicité les cadres et personnels ayant exécuté cet exercice, tout en saluant les «efforts laborieux» qu’ils ont fournis tout au long de cette année de préparation au combat et durant l’élaboration et la préparation pour l’exécution de cet exercice couronné d'une «parfaite réussite». En marge de cet exercice, le Général de Corps d’Armée a inspecté le Centre de Communication Opérationnelle, mis en place afin d’assurer la couverture médiatique et communicationnelle accompagnant l’exercice. Au niveau de la Base navale principale de Mers El Kébir et lors d’une rencontre de débriefing et d’évaluation, le général de Corps d’Armée a tenu à rappeler que l’exécution de cet exercice de débarquement naval est le fruit des efforts soutenus consentis par l’ensemble des composantes de l’ANP et qui reposent essentiellement sur l’approche globale en matière de développement dans toutes ses ramifications. «L’exécution de tels exercices d’instruction qui réunissent tous les facteurs de réussite et dont les objectifs sont bien définis conformément aux programmes de préparation au combat à l’instar de cet exercice commun exécuté par des unités relevant des Forces terrestres et des Forces navales, et appuyées par des unités relevant des Forces aériennes et des Forces de la défense aérienne du territoire, constitue une véritable évaluation du niveau des capacités opérationnelles de notre corps de bataille, et représente également une nouvelle opportunité à travers laquelle nous raffermissons l’interopérabilité entre les différentes unités participantes à cet exercice commun d’évaluation, ce qui servira, par conséquent, de paramètre efficace à déterminer le niveau de leur adaptabilité avec les missions assignées», a-t-il souligné.



Concrétiser tous les objectifs tracés



«Dans cette optique, j’ai veillé personnellement à prendre part à cet exercice, premier dans son genre et de cette ampleur ayant pour thème le débarquement naval ‘’Toufane-2018’’, qui s’inscrit dans la dynamique de l’application de la Directive de préparation des Forces pour l’année 2017-2018. Cet exercice constitue, à mon sens, une autre opportunité, à travers laquelle, toutes les unités participantes démontrent leurs capacités opérationnelles et leur détermination à concrétiser tous les objectifs tracés. Telle est la qualité avec laquelle se singularise désormais l’ANP digne héritière de l’Armée de libération nationale», a-t-il ajouté. Le Général de Corps d’Armée a salué le «haut niveau» atteint par le corps de bataille de l’ANP dans le cadre du «grand soutien indéfectible de Son Excellence le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale à nos Forces Armées». «A ce titre, il est évident de souligner, à cette occasion, que notre corps de bataille de l’ANP détient aujourd’hui des capacités de combat très efficaces et une bonne disponibilité opérationnelle effectuant de grands pas en matière de développement, et ce, grâce au soutien immuable de Son Excellence le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, et aussi grâce aux efforts laborieux fournis tout au long de ces dernières années dans plusieurs domaines, dans le cadre d’une vision perspicace et une lecture clairvoyante des événements et des défis que connaît notre Sous-région», a souligné le vice-ministre de la Défense nationale.

Il a relevé que «Ceci nous a, donc, permis d’arriver avec toutes les composantes de l’ANP au seuil de la modernisation, de développement et de l’efficacité opérationnelle en misant sur une ressource humaine qualifiée scientifiquement et techniquement, une ressource humaine adaptée avec la nature de ses missions, capable de prendre en charge les équipements sophistiqués mis à sa disposition et déterminée à permettre à nos Forces Armées de relever le défi de l’état-prêt opérationnel et de la grande disponibilité au combat en s’acquittant des missions assignées avec l’efficacité requise, tout en permettant, à la flotte de nos forces Navales de marquer sa présence en permanence et avec efficience dans le Bassin méditerranéen, car ceci confirme la place méritée que notre pays devrait occuper dans cette zone stratégique».

«En dépit des problèmes qui règnent dans notre environnement immédiat et distant et de la multiplication de ses crises, soyez certains que nos efforts s’articuleront à jamais sur la défense de chaque parcelle de l’Algérie sur toutes ses frontières nationales et ses eaux territoriales, et ce, dans l’objectif de ne point servir d’issue pour les risques d’instabilité», a-t-il assuré. M. Gaïd Salah a ajouté que «nous voulons que l’Algérie demeure toujours une source intarissable de paix et de sécurité car défendre sa souveraineté et son indépendance nationale constitue notre ultime finalité et nous œuvrons, avec l’aide d’Allah le Tout-Puissant, à réunir et activer tous les éléments et facteurs susceptibles de franchir les seuils de la force et de l’efficacité opérationnelle du corps de bataille de l’ANP».

De leur côté, les éléments ayant exécuté cet exercice, ont exprimé leur «grande fierté» d’avoir pris part à toutes les étapes du déroulement de cet exercice premier en son genre de telle ampleur.