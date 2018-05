Prise en charge des catégories vulnérables : L'expérience algérienne Un exemple à suivre

Le directeur général de l'OAT, Fayez Al-Mutairi a salué l'expérience algérienne en matière de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, des femmes et des catégories vulnérables. Dans une déclaration à la presse après avoir été reçu par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, M. Al-Mutairi a salué les "grands progrès" en matière de prise en charge par le ministère des catégories vulnérables à la faveur de différents types de soutien, notamment les micro-projets et ceux destinés aux femmes et aux personnes aux besoins spécifiques, précisant que cette expérience "sera transmise aux pays arabes".