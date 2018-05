Marché arabe du travail : échange d’informations

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a indiqué hier, que le Réseau arabe pour l'information sur le marché du travail contribue efficacement à réduire le taux de chômage dans le monde arabe.

Le ministre qui s’exprimait à l’occasion d’un atelier de formation sur les données statistiques du marché du travail dans les pays arabes, a précisé que le réseau travaille pour développer la politique de l’emploi, et du recrutement dans le monde arabe, afin d'arriver à une employabilité optimale de la main d’œuvre, et ce, en fonction des besoins du marché du travail. Le ministre explique que la production de l'information passe par plusieurs étapes, dont la collecte des données, l'utilisation des rapports statistiques, ainsi que le traitement et l'analyse des données.

Il dira également que le système statistique national dépend de plusieurs départements, et des organismes qui interviennent à plusieurs niveaux pour la production de l'information sur le marché du travail. Le ministre cite également des sources administratives qui fournissent des informations sur les données d’emploi réalisées par la direction générale de la Fonction publique, outre les données fournies par l’Agence nationale de l’emploi, les organismes de sécurité sociale, et l'agence spécialisée chargée de la promotion des micro-entreprises. Le système s'appuie également sur les données communiquées périodiquement par l’office des statistiques sur l'emploi et le chômage.

Le ministre a ajouté dans le même ordre d’idée, que l'Algérie a accompli, «sous la direction avisée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, un travail remarquable en ce qui concerne la modernisation des services publics en introduisant des technologies modernes, et en réhabilitant les structures à l’instar de l’Agence nationale de l’emploi», a-t-il rappelé.

M. Zemali a souligné que ces mesures ont permis «de renforcer les capacités de suivi et d'analyse des données, de moderniser le système de l'information sur le marché du travail et d’actualiser la nomenclature algérienne des métiers et des emplois».

Il dira également que ces informations permet aux différents secteurs d'orienter leurs systèmes de formation pour fournir une «main-d'œuvre qualifiée répondant aux besoins du marché du travail».



« L'Organisation arabe du travail prépare le projet de réseau arabe pour le marché du travail »



Par ailleurs, le ministre a souligné que l'organisation de cet atelier de formation régional vise à identifier les mécanismes du système d'information du réseau et fournir au réseau les données et informations nécessaires au marché du travail et ce à travers la coopération avec les producteurs de données statistiques.

M. Zemali a réitéré l’engagement de l'Algérie de soutenir et de renforcer la coopération dans le cadre de l'Organisation arabe du travail afin d'achever le processus de création du Réseau arabe d'information sur le marché du travail.

Pour sa part, le directeur général de l'Organisation arabe du travail Fayez Ali El Moutairi, a souligné la nécessité de développer le travail statistique arabe afin de se tenir au courant des dernières expériences en la matière.

Il met en avant l’importance de créer un mécanisme développé pour le secteur des statistiques permettant de fournir des données susceptibles de développer et d’améliorer les indicateurs des ressources humaines dans le monde arabe.

L'Organisation arabe du travail prépare le projet de réseau arabe pour le marché du travail, qui constituera une base de données sur les marchés du travail des pays arabes, à même de contribuer à l'amélioration des politiques de promotion de l'emploi et de lutte contre le chômage qui a atteint 17% dans la région arabe, principalement chez les jeunes ». Il convient de préciser par ailleurs, que les participants à cet atelier régional de formation, lancé hier, à Alger, œuvrent à enrichir et à étudier les moyens d'identifier des mécanismes avancés dans le domaine de l'information statistique sur le marché du travail dans les pays arabes en utilisant les technologies modernes, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du projet du réseau arabe d’information sur le marché du travail.

Cette rencontre, organisée par l'Organisation arabe du travail en coordination avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale pendant deux jours, vise à sortir d’une série de recommandations permettant d’identifier les méthodes et moyens susceptible de fournir fourniront le Réseau Arabe d'Information sur le Marché les données relatives à ce domaine.

Cette rencontre régionale, qui se déroule en ateliers, a vu la participation les acteurs impliqués dans la fourniture d'informations statistiques sur le marché du travail, à l’instar de l’Office des statistiques, ainsi que ainsi que des représentants des départements ministériels et organisations patronales et syndicales de la région arabe.

Salima Ettouahria