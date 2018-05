Correction des sujets du Bac : 300.000 enseignants mobilisés

Quelque 300.000 enseignants seront mobilisés pour assurer la correction des copies des épreuves du Baccalauréat 2018, prévu du 20 au 25 juin prochain. En effet, l’Office national des examens et concours (ONEC) vient d’envoyer des convocations aux enseignants concernés par l’opération de correction des copies des examens du BAC qui concernera, cette année, plus de 800.000 élèves répartis à travers les différents établissements scolaires.

Les enseignants en charge de l’évaluation des copies ont été instruits, à l’effet, de confirmer leurs présences dans les plus brefs délais. Les enseignants correcteurs devront entamer l’opération de correction des sujets à partir du 27 juin prochain, soit juste après la fin des épreuves du Baccalauréat. Cette opération durera entre 15 et 20 jours, et ce, en fonction du temps dont aura besoin le correcteur pour corriger les copies.

Pour assurer le bon déroulement de cette opération, les enseignants seront affectés au niveau des Centres de correction équipés de climatiseurs et autres commodités nécessaires pour garantir leur confort. L’ONEC accorde en outre toute la latitude aux enseignants de procéder à la correction des sujets à l’heure qui leur convient. En d’autres termes, les concernés ne seront donc pas obligés de se présenter sur les lieux à 8 heures du matin, même s’ils sont tenus par ailleurs de corriger la totalité quota qui leur est destiné. Cette facilitation tend à accélérer la correction des copies et partant d’afficher les résultats au temps fixé par le ministère de l’Education nationale. D'autre part, l'Office national des examens et des concours compte envoyer aux chefs des Centres, le barème adopté pour chaque sujet qui de chaque matière. La bonne nouvelle à annoncer aux parents et aux élèves, c’est que le nouveau barème, tient compte de la méthode et la méthodologie même si le résultat obtenu n’est pas correct, particulièrement, pour les sujets scientifiques. En la matière, rappelons que la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a souligné, à plusieurs reprises, la nécessité de réunir les conditions nécessaires pour le bon déroulement des épreuves du Baccalauréat 2018.

La ministre avait auparavant, rassuré les élèves sur le fait que les sujets des épreuves du Bac, pour cette année, seront tirés du programme scolaire qui sera achevé à 100 %. Pour garantir les conditions nécessaires et sécuriser le déroulement des examens qui sont au cœur même des préoccupations des pouvoirs publics, le ministère de l’Education nationale s’engage, encore cette année, à déployer les moyens matériels et humains, à même de garantir aux candidats aux différentes épreuves de fin de cycle à savoir le primaire, le moyen et le secondaire, les conditions nécessaires pour le bon déroulement des examens.

En outre, le ministère de l’Education a pris, pour cette session, des mesures qui consistent en la séparation des candidats libres de ceux qui sont scolarisés, pour lutter contre la fraude et éviter les cas de triche et assurer ainsi, l’égalité des chances entre tous les candidats.

Le ministère a tenu dans ce contexte, à rassure tous les élèves des classes d’examens, tous cycles confondus, que leurs établissements feront le nécessaire afin de parachever les programmes pédagogiques dans les temps. convient de noter que dans le cadre des préparatifs relatifs à l’examen du baccalauréat, session juin 2018, il a été décidé de maintenir les dispositions de la session 2017, notamment en matière de sujets d’examen.

Mme Benghebrit avait récemment soutenu sur son compte Facebook, que les candidats auront dans chaque matière, le choix entre deux sujets et bénéficieront de 30 minutes supplémentaires pour chaque examen.

Kamélia Hadjib