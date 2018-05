A notre forum : le diabétique et le ramadhan

La « fidya » est fixée à 100 DA.

L’insuffisance rénale figure sur la liste des maladies où le jeûne peut constituer un danger.

Si au réveil la glycémie est à 0,70 ou 3 g, il est formellement interdit de jeûner.

Hypoglycémie, déshydratation, déséquilibre glycémique… le jeûne pour un diabétique présente de grands risques. Le nombre de malades qui finissent dans les services d’urgences des hôpitaux en dit long sur les réticences injustifiées des uns et des autres face aux conseils des spécialistes.

Le Forum Santé d’El Moudjahid a abordé, hier, à l’initiative de l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger, l’équation diabète et Ramadhan, en présence d’un diabétologue, d’un néphrologue et du cheikh Saïd Boudjenane, imam de la mosquée El-Falah de Kouba.

Un grand nombre de diabétiques choisit de respecter le quatrième pilier de l’islam aux dépens de leur santé car ils restent convaincus que jeûner est un signe fort d’appartenance à une religion. Les médecins, qui respectent ce choix, sont formels. Le diabétique devra être guidé par un suivi médical adapté. La prescription majeure des diabétologues, concerne les diabétiques jeûneurs et non jeûneurs. Contrairement à ce que l’on croit, même les diabétiques qui prennent en considération les conseils des médecins doivent être assistés. Hier, lors du forum de discussion sur le thème «Diabète et ramadhan», le docteur Abdelhafid Hamitouche est revenu longuement sur ce qui peut changer pour une personne vivant avec le diabète, durant le mois sacré, notamment lorsque la période du jeûne est de l’ordre de 16 heures.

Le spécialiste a expliqué que le médecin a le pouvoir et le devoir d’informer et de dire au patient de jeûner ou pas.

Il est connu, les changements enregistrés, durant ce mois, peuvent engendrer des risques de déséquilibre glycémique important chez les diabétiques, ce qui peut rendre la prise en charge de la maladie plus complexe.

Le docteur Hamitouche insiste que cette dernière doit être adaptée pendant, durant et âpres le Ramadhan.

A la question de savoir, «comment bien gérer son diabète pendant le mois du Ramadhan», le conférencier a expliqué, qu’il est très important de préserver une bonne hygiène de vie (trois repas espacés pendant la nuit, adaptation de l’alimentation, éviter les sucreries) et un bon suivi de son diabète durant et après le mois de Ramadhan, car l’organisme d’une personne vivant avec un diabète est complètement perturbé durant le Ramadhan.

Pour le spécialiste il est indispensable de consulter son médecin traitant deux mois avant le mois ramadhan. D’abord pour voir avec lui s’il est possible de jeûner.

L’hémoglobine glyquée est supérieure à 9, il est formellement déconseiller de jeûner. Cependant dans le cas ou ce médecin traitant se prononcerait en faveur du jeûne, il faut adapter les prises médicamenteuses et anticiper les éventuels problèmes.

De son côté le président de l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger, Fayçal Ouhadda, a indiqué, que le nombre de diabétiques ne cesse d’augmenter. Le chiffre avancé est effarant. Entre 15.000 et 30.000 nouveaux cas annuellement.

Cette hausse trouve son explication dans notre régime alimentaire. Pour l’intervenant, l’Algérien consomme une grande quantité de sucre, en moyenne 22 kg par an.

Fayçal Ouhadda met en cause la publicité, qui encourage à consommer des produits sucrés.

A ce propos, il interpelle les pouvoirs publics à intervenir pour inciter les Algériens à réduire la consommation de sucre.

Par ailleurs, Le président de l’Association des diabétiques d’Alger a profité de son passage au Forum d’El Moudjahid pour lancer un appel. Il est impératif, estime notre invité, l'ouverture de structures spécialisées dans la prise en charge du «pied diabétique».

Fayçal Ouhadda a affirmé que son association reçoit, quotidiennement, des malades qui se plaignent des médecins qui refusent, pour une raison ou une autre, de les prendre en charge, au sein des hôpitaux. Et de préciser que les médecins refusent de prendre en charge les malades au service de la chirurgie, car le malade doit occuper un lit, durant un mois complet, d'autres refusent pour un problème d'infection.

Les membres de l'Association appellent à l'ouverture de services spécialisés pour la prise en charge du pied diabétique, à travers le pays. Il a également fait état d'un manque flagrant de diabétologues à l'intérieur du pays, sans parler du Sud et de certaines régions enclavées où on ne trouve ni diabétologue, ni endocrinologue.

Pour sa part la néphrologue, Mouna Kheireddine, a mis l'accent sur l'importance de la prévention et du dépistage précoce du diabète, afin d'éviter d'éventuelles complications, dont l'insuffisance rénale chronique provoquée par une mauvaise prise en charge du diabète, notamment de type 2.

La spécialiste a évoqué les risques qu’encourent les malades souffrant d’insuffisance rénale, ou ont un rein fragile en cas de jeûne.

Au même titre que les diabétiques, ces malades doivent prendre en compte l’avis du médecin. et s’il le faut l’avis d’un religieux. Pour ces cas, la réponse est évidente, explique cheikh Saïd Boudjenane, imam à la mosquée El Fellah de Kouba, car dit-il, la réponse à l’ignorance est la question, et l’islam n’a jamais été à l’encontre de la science.

L’imam a expliqué que les malades doivent prendre en compte les conseils de leurs médecins.

Dans ce sillage, il dira que les savants sont unanimes sur le fait qu’un malade n’est pas tenu de jeûner, puisqu’Allâh dit : «Celui qui est malade ou qui voyage jeûnera ensuite un nombre de jours équivalent. Dieu veut la facilité pour vous. Il ne veut pas vous mettre dans la difficulté.»

Ainsi, en nous appuyant sur le noble Coran et sur l’avis unanime des savants musulmans, un malade a le droit de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadhan. Le musulman doit payer une «fidya» qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué.

Selon certains savants, il peut payer l’équivalent d’un repas pour un pauvre, un faible ou un nécessiteux.

En Algérie elle est estimé à 100 DA.

Nora Chergui