Extension du tramway d’Oran : Toujours d’actualité

Le projet d’extension du réseau du tramway d’Oran «est toujours d’actualité» et des efforts intenses sont déployés au niveau de la wilaya et du gouvernement pour le concrétiser dans «les délais impartis», a indiqué hier le wali d’Oran, Mouloud Chérifi. Présidant une journée d’étude sur le thème «Tramway, levier du développement urbain à Oran», organisée par l’APW en collaboration avec la Société de gestion du tramway d’Oran «Setram», M. Chérifi a tenu à rassurer que le projet d’extension du réseau du tramway d’Oran «existe toujours et sera concrétisé dans les délais impartis.» Des efforts sont déployés actuellement pour obtenir des crédits supplémentaires en vue de lancer le projet d’extension de 18,7 km à 53 km. Ce projet, gelé pour des raisons financières surtout à cause de la baisse des prix du pétrole, porte sur la réalisation de trois tracés qui s’ajoutent au tracé mis en exploitation actuellement reliant Sidi Maarouf, est d’Oran, à l’université d’Es-Sénia, en passant par 32 stations proches des zones très fréquentées, notamment le centre-ville d’Oran. Il s’agit de nouveaux tracés reliant le tracé exploité à l’université de Belgaid, à l’est de la ville, l’aéroport international d’Es-Sénia Ahmed-Benbella et la région ouest du Groupement urbain d’Oran qui abritera à l’avenir le projet de la nouvelle ville. Le wali d’Oran a indiqué que les études du projet d’extension du tramway d’Oran se poursuivent et la priorité dans la réalisation sera celle du tracé de l’université de Belgaid, situé sur le même site géographique du Village méditerranéen, le complexe sportif olympique, ajoutant que cette priorité est urgente pour la bonne organisation des Jeux méditerranéens 2021. Par ailleurs, le même responsable a annoncé le lancement, à Oran, d’une réflexion pour la réalisation du projet d’organisation et de modernisation du transport urbain où tous les moyens disponibles du secteur public et privé doivent être en harmonie pour assurer un service meilleur avec des moyens modernes. Cette rencontre, qui coïncide avec l’achèvement de cinq années de service du tramway d’Oran, a vu la participation d’experts dans divers domaines dont le transport, l’aménagement du territoire, d’universitaires et de chercheurs.

Ils ont abordé l’importance de ce mode de transport moderne, le bilan, les défis et les perspectives.