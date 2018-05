Port de pêche de Dellys : Lancement des travaux de dragage en été

Les travaux de dragage du port de pêche et commercial de Dellys (à 63 km à l’est de Boumerdès) seront lancés au 3e trimestre de l’année en cours, a-t-on appris auprès de la direction des travaux publics de la wilaya. Des démarches sont actuellement en cours en vue du lancement de travaux visant l’extension de ce port, l’un des plus vieux en Algérie (datant de 1925) et de l’élargissement de son tirant d’eau, a-t-on indiqué au wali Abderrahmane Madani Fouatih, lors d’une visite de cette structure, gérée par l’entreprise de gestion des ports et des abris de pêche d’Alger, en marge du lancement de la 6e édition des «ports et barrages bleus». L’opération, qui a déjà vu la réalisation de travaux similaires, en 2017, avec pour résultat le retrait de près de 13.000 m3 de vase à l’entrée du port de Dellys, devrait aboutir, à terme, à l’enlèvement de 30.000 m3 de vase sur une surface (en mer) de pas moins de 7 hectares, a-t-on ajouté, sur place. Affectée d’une enveloppe de 100 millions de dinars, cette opération vise à élargir à cinq mètres le tirant d’eau des entrées du port en question, avec à la clé une amélioration des conditions de travail des pêcheurs qui pourront désormais accoster plus facilement, quel que soit le calibre de leurs embarcations, selon les mêmes explications. Cette action a été dictée par les grandes difficultés rencontrées par les barques de pêche pour rentrer ou sortir de ce port à cause de l’ensablement et de l’envasement à son niveau, dus principalement aux intempéries et aux vents forts accompagnés de courant sous-marins. Le port de pêche de Dellys est confronté, depuis plusieurs années, à un problème d’exiguïté, sa capacité d’accueil ne dépassant pas les 200 embarcations, tout en englobant près de 100 petits métiers en relation avec la mer. Ces travaux de dragage coïncident avec le parachèvement de la réalisation, à son niveau, d’un quai de 70 m, destiné aux unités des garde-côtes, en plus d’un quai flottant de 10 m de long, affecté aux prestations du centre de contrôle. Parallèlement, le plan d’eau de ce port est estimé à six ha, contre un terre-plein de cinq ha. Sa digue principale est de 460 mètres linéaires, alors que sa digue secondaire est de 200 mètres linéaires, contre une passe d’entrée large de 100 mètres linéaires.

Cette 6e édition des «Ports et barrages bleus», organisée cette année sous le signe «Ensemble pour une pêche et une aquaculture productives et durables», a vu la tenue d’une exposition multiple mettant en exergue différents métiers liés à la pêche, outre le rôle dévolu aux associations du domaine, aux gardes côtes, et autres clubs verts dans la préservation et promotion de l’environnement marin.

Une campagne de vaccination de marins a été organisée à l’occasion, parallèlement à la mise en service d’un nouveau matériel à la station de carburant du port. L’opportunité a, aussi, donné lieu à l’organisation d’une excursion en mer, par l’association Nautilus, en vue de l’immersion de récifs artificiels.