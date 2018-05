Campagne «ports bleus 2018» : Diminution significative des déchets au port de la Grenouillère

La sixième édition de la campagne «ports bleus», a été lancé au port de la Grenouillère de Annaba, par le wali, Mohamed Salamani, en présence des cadres du secteur et tous les acteurs de l’environnement. Une convention a été signée entre le centre d’enfouissement technique (CET) et l’entreprise de gestion des ports et abris ports (EGPP) en marge de la cérémonie de lancement de la 6e édition de l’opération «ports bleus 2018». Cette convention vise à nettoyer le port de pêche de la Grenouillère et celui de Chetaïbi, a indiqué la directrice générale de l’EGPP de Annaba, Mme Sonia Nedjoua précisant que plusieurs tonnes de déchets ont été collectés lors de la précédente édition grâce à un engagement du CET. La présente convention s’est soldée par l’octroi de 15 bacs et un camion, a-t-elle ajouté. Ainsi, une journée portes ouvertes sur le secteur de la pêche au cours de laquelle une exposition a été organisée au port de pêche avec la participation d’une vingtaine d’exposants représentants plusieurs secteurs d’activités parmi lesquels, on cite le CET, la BADR, l’environnement la protection civile, etc. Cette opération a suscité l’engouement des participants et un public nombreux, a-t-on constaté. Cette édition a vu la participation de plus de 150 enfants aux différentes activités culturelles et artistique organisés à l’occasion au port de pêche de la Grenouillère. Issus des établissements pour enfants assistés et orphelins et l’école primaire Ennasr ainsi que les scouts, ces derniers, ont également bénéficié d’une visite guidée au port. Une initiative très appréciée par les proches et les participants à cette édition initiée par la direction de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques et l’EGPP en collaboration avec celle de l’action sociale et la solidarité et l’environnement. Prennent part à cette opération pas moins de 300 personnes issues de différentes institutions et organismes, tels l’environnement, les ateliers du dispositif blanche Algérie, les plongeurs des garde-côtes et ceux de la protection civile, les travailleurs des entreprises de gestion des ports de pêche (EGPP), la DSA, la DJS, la DASS et la BADR.

Intervenant à l’occasion, le wali, Mohamed Salamani, a souligné que cette opération entre dans le cadre d’une stratégie visant à développer une aquaculture durable créatrice de postes d’emploi. Près de 5 tonnes de déchets solides et plastiques ont été retirés cette année des trois bassins du port de pêche de La Grenouillère contre plus de 7 tonnes en 2017, selon le directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques, M. Ammi Amar. Parrainée par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche sous le thème «ports bleus : agir ensemble pour une pêche diversifiée et une aquaculture durable». Cette édition vise à impliquer tous les acteurs de l’environnement pour protéger le littoral de la pollution et de la sorte avoir des ports de pêche et des pôles attractifs et de loisirs, selon les organisateurs. Le port de pêche de Annaba compte pas moins de 5.400 pêcheurs.

B. Guetmi