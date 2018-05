Contrôle des institutions publiques : L’action des commissaires aux comptes élargie ?

Les participants aux 7es assises nationales du Commissariat aux comptes ont plaidé, hier à Constantine, en faveur de l’élargissement du champ d’action des commissaires aux comptes aux institutions publiques.

Ayant pour thème «Le commissaire aux comptes partenaire des institutions publiques», cette rencontre de deux jours, vise à «dégager des propositions sous forme de résolutions en direction des pouvoirs publics sur le contrôle des institutions publiques par le commissariat aux comptes», a indiqué à l’APS, Larbi Redjimi, commissaire aux comptes et président du conseil national de la Chambre nationale des commissaires aux comptes (CNCC).

M. Redjimi a précisé, à ce propos, que «les institutions publiques ne sont pas soumises actuellement au contrôle, à l’exception des entreprises commerciales et économiques», ajoutant qu’«il est souhaitable de les assujettir au contrôle permanent d’un commissaire aux comptes.» Ces assises auxquelles ont été conviés des experts comptables nationaux et internationaux, venant notamment d’Afrique du Sud, de France, de Tunisie et du Maroc, constituent, a ajouté ce responsable, «un espace de concertation, de communication et d’échanges d’expériences et des avancées concrétisées dans ce domaine». Cette rencontre qui revêt, a-t-il dit, «un caractère économique» dans la mesure qu’elle contribue à dynamiser l’industrie locale, l’artisanat, l’hôtellerie ainsi que d’autres activités commerciales, comporte plusieurs volets qui feront l’objet de tables rondes et d’ateliers auxquels prendront part, outre les experts comptables, des présidents d’assemblées populaires communales et de wilaya, des universitaires et des juristes. Abondant dans le même sens, Ahcène Boudraâ, commissaire aux comptes et organisateur de cet évènement à Constantine, a estimé, pour sa part, dans une déclaration à l’APS, que «le fait d’élargir le contrôle des commissaires aux comptes aux daïras, aux communes et aux hôpitaux, sera bénéfique à tout le monde, car cela permettra notamment de rationaliser les dépenses de ces institutions publiques».

M. Boudraâ a également exprimé le souhait que les propositions faites aux pouvoirs publics par les commissaires aux comptes sur le contrôle des institutions publiques soient prises en considération dans les années à venir.

Durant deux jours, les travaux de ces assises, abrités par l’auditorium Mohamed Seddik Benyahia, de l’université des frères Mentouri de Constantine, s’articuleront autour des expériences tunisienne, marocaine, française et sud-africaine en matière de contrôle des institutions publiques par des commissaires aux comptes, et porteront aussi sur la gestion des institutions publiques en Algérie. Organisées par la Chambre nationale des commissaires aux comptes, les 7es assises nationales de Constantine interviennent après celles tenues antérieurement à Alger, Oran, Annaba, Tamanrasset, Bejaia et Tlemcen.

A noter que le nombre de commissaires aux comptes inscrits au tableau annuel publié par le ministère des Finances en 2018 est de l’ordre de 2.215 membres au niveau national, ayant pour mission d’auditer et de certifier les comptes des entreprises et des sociétés publiques et privées.