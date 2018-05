Personnes aux besoins spécifiques : Une frange à prendre en charge

Le seul et unique moyen civilisé qui permet réellement et effectivement à la personne handicapée de mener un mode existentiel conforme au droit et à la morale humaine est celui d’avoir un travail rémunéré. La loi sur la promotion et l’insertion des personnes handicapées leur assure l’intégration aux plans social et professionnel par, notamment, la création de postes d’emploi, qui leur garantit un revenu minimum. La loi donne accès au travail fixant le pourcentage à 1% des effectifs. Elle leur crée, par ailleurs, les conditions leur permettant de participer à la vie économique et sociale. Elle existe pour promouvoir les personnes handicapées à différents niveaux socio-économiques. Tel est le cadre législatif fixé en faveur des travailleurs handicapés. Toutefois, les personnes handicapées continuent à rencontrer de grandes difficultés pour trouver un emploi. Le taux d'emploi des personnes handicapées ne dépasse guère les 10% de l'ensemble de cette frange de la société. Les personnes handicapées trouvent encore des difficultés à être recrutées et le taux de leur emploi est faible car les employeurs sont réticents. Pour les spécialistes, deux facteurs majeurs sont en cause dans l’employabilité des personnes handicapées, l’insuffisance et la limitation de leur formation professionnelle ainsi que l’inadaptation des sites de travail en matière d’accessibilité. Néanmoins, certaines entreprises sont soucieuses d’apporter leur pierre à l’édifice. Parmi les bons élèves on retrouve l’entreprise Seaal qui emploie un grand nombre de personnes handicapées dans son call center et qui a adapté ses locaux pour les rendre accessibles aux personnes handicapées. «Ces entreprises doivent prendre conscience du fait que les personnes handicapées sont des employés productifs et fiables qui apportent un plus au lieu de travail. Les employeurs doivent considérer qu’il est important d’avoir un personnel diversifié, comprenant des personnes handicapées», dira M. Ferhat, membre de l’association «tous égaux» de défense des personnes handicapées. Un projet de jumelage financé à hauteur de 1.200.000 euros, appuyé par une expertise française en la matière, a vu le jour le 11 janvier 2017. L’objectif recherché : «Contribuer à la promotion du droit au travail des personnes en situation de handicap et éviter leur exclusion sociale.» «Ce jumelage est également une opportunité pour innover sur le plan pratique, en instaurant notamment l’accompagnement simultané de la personne en situation de handicap et de son employeur. Il renforcera aussi les capacités du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme dans l’élaboration et la mise en œuvre des dispositifs des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail». Dans ce sens, le département de la solidarité a certes œuvré à l'insertion de cette catégorie, à travers le recrutement de personnes handicapées dans des centres spécialisés relevant du secteur et les efforts déployés pour sensibiliser les employeurs à la nécessaire insertion de cette frange de la société dans le monde du travail, conformément à la loi 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Il y a aussi ces fermes pédagogiques au profit des handicapés mentaux de plus de 18 ans, et cette convention signée avec le ministère de l'Agriculture pour la multiplication de ces fermes pédagogiques. Sauf que dans la réalité tout reste encore à faire.

Farida Larbi