Bonheur et travail : Quand éviter le stress devient nécessité

Sommes-nous heureux au travail ? Telle est la question que se posent beaucoup d’entre-nous et à laquelle tente de répondre de plus en plus les psychologues qui se penchent sur le «Burn out » ; cette sensation d’être mal dans sa peau, sur les lieux de travail, devenue très envahissante, voire même une menace réelle à laquelle on ne peut tourner le dos. La directrice de l’association SAB solution, Mme Sabah Mrakach, psychologue de surcroît, a mis en exergue, lors de son passage à l’émission «Service public», il y a quelques jours, l’importance d’agir en mettant la main sur le pourquoi de la chose et les véritables causes à l’origine de ce sentiment, tout en proposant des méthodes en fonction de la nature du problème. En effet, la représentante de cette organisation, qui a tenu, rappelons-le, plusieurs conférences sur le thème en question, a affirmé que le fait d’être heureux au travail ne dépend pas seulement de l’emploi, mais aussi des conditions d’exercice des métiers, en d’autres termes, des ressources qu’on n’a pas mis en place pour éviter au travailleur d’être proie au stress. Le bonheur dans le milieu du travail est plus que nécessaire afin de mieux se sentir, pour peu que ce dernier ne soit pas uniquement un moyen pour répondre à un besoin vital, à savoir se nourrir, mais plutôt une passion, pour ces derniers. La SAB estime, à vrai dire, se référant que le besoin d’intégrer une équipe, de faire partie d’une société pour s’octroyer un statut social passe avant tout autre considération quand on cherche un emploi. Elle précisera que Christophe Dejours l’a prouvé dans son ouvrage «Travail : usure mentale – De la psychopathologie à la psycho-dynamique du travail». Ainsi, le bonheur au travail passe par le sens donné, avant tout, à ce qu’ont fait. Un constat qui renvoie aujourd’hui, selon la SAB toujours, à l’intérêt de lancer des réflexions sérieuses, fondées sur les sciences humaines et sociales, autour du comportement humain et ses besoins pour permettre au travailleur d’évoluer dans un milieu serein, d’autant plus que ce dernier passe la plupart de son temps au travail.

Des propos soutenus par la responsable du service de la médecine du travail du CHU de Béni Messous, dans une déclaration à la chaîne 3, toujours, qui va jusqu’à rendre impératif le détail de se reconnaitre dans ce que fait ce même travailleur et surtout l’aimer pour la simple et unique raison que ce n’est ni la pénibilité du travail, encore moins le fait d’être mal rémunéré qui font d’un employé une personne malheureuse. Pour celle-ci, une panoplie

« d’ingrédients » entre dans la valeur du travail. Le barème est plus que simple: On est heureux lorsqu’on est satisfait du fruit de son labeur, de son rendement.

Samia D.