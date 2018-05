Forum national de l’exportation et du commerce extérieur le 10 Mai à Alger : Une stratégie en débat

Organisé par la Fondation de l’innovation et des perspectives économiques (FNIPEC), en partenariat avec la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, et l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur, ce forum, qui inaugure sa première édition, s’inscrit dans le sillage des actions et mesures prises par le gouvernement pour la mise en place d’une stratégie nationale à l’export. Placé sous le haut patronage du ministre du Commerce, l’évènement, qui se déroulera jeudi 10 mai à l’hôtel Sheraton, est censé traduire les préoccupations des pouvoirs publics et les orientations du Président de la République en matière de promotion et de développement du commerce extérieur en tant que moteur de croissance.

Dans cette optique, le forum «se veut un espace de développement des outils adéquats favorisant les bonnes démarches à la chaîne des valeurs par l’implication directe des différents intervenants allant de l’exportateur à l’acheteur en passant par les banques, les douanes et les logisticiens dans leurs différentes spécialités, ainsi que tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement», précisent les organisateurs. L’objectif de cette première édition consiste, par conséquent, à aller vers un «diagnostic de la carte de la chaîne des valeurs» à même de cerner l’ensemble des acteurs, leurs fonctions dans la chaîne des valeurs, ainsi que du flux de produits le long de cette chaîne.

Cette première édition, dont les recommandations sont censées contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale de l’exportation lancée par les pouvoirs publics, regroupera les différents acteurs économiques du secteur public et privé œuvrant pour le développement des filières stratégiques, ainsi que les représentants des ministères du Commerce, des Finances, des Transports, de l’Industrie et de l’Agriculture, dan un cadre d’échange d’expérience et de propositions susceptibles de concourir à «l’installation d’un système de valorisation cartographique de la chaîne des valeurs de la marque algérienne».

La stratégie nationale de l’exportation», l’importance de la logistique et des transports à l’export, les nouvelles réformes financières pour le développement des exportations, la nouvelle réglementation au profit des opérations d’exportation sont les principaux thèmes qui seront développés par les ministres des différents départements concernés (Commerce, Finances, Transports), ainsi que par les responsables de l’administration des douanes, de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, et de l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur. Dans ce contexte, le ministre du Commerce a récemment annoncé que la feuille de route portant stratégie nationale de l’exportation (2019 à 2023) devrait être finalisée d'ici fin juin ou juillet, avant d’être soumise au gouvernement.

Une stratégie quinquennale dont l’objectif premier consiste à promouvoir une économie diversifiée à travers le développement des exportations hors hydrocarbures, et qui donne la priorité à l'exportation des produits de huit secteurs, à savoir l'industrie agroalimentaire, les produits agricoles, les matériaux de construction, les produits pharmaceutiques, le papier et l'électronique. Une démarche qui ne néglige pas l’aspect réglementaire, un élément primordial, puisqu’elle prévoit une révision de l’actuel dispositif d'accompagnement des exportateurs, ce dernier ayant «montré ses limites», reconnaît le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab.

D. Akila