Comité de liaison de la route Transsaharienne : « L’Algérie a crédibilisé le projet »

Les travaux de la Transsaharienne, devant relier l’Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Nigeria, «ont beaucoup évolué», a déclaré, hier sur les ondes de la Chaîne III, Mohamed Ayadi, secrétaire général du Comité de liaison de la route Transsaharienne, affirmant que «chacun des six pays a, en fonction de ses moyens, avancé au gré des années». L’Algérie, qui a réalisé le plus long itinéraire, a apporté de la «crédibilisation» à ce projet, en donnant l’exemple.

Enchaînant, M. Ayadi annonce qu’en Algérie, «la route est achevée sur l’axe principal», relevant, tout de même, le «vieillissement» de certains tronçons, nécessitant impérativement une prise en charge. Plus précis, il indique que «100 kilomètres se termineront cette année, et les 100 restants seront réalisés par une entreprise algérienne en 2019». Et annonce que «l’axe Alger-Lagos, qui fait objet de 800 km en dédoublement et d’une très grande attention, sera carrossable dans un an à un an et demi. Il ne reste plus que le tronçon reliant Arlit à Samaca à terminer».

Rebondissant sur l’importance de ce vecteur des échanges Sud-Nord-Sud, l’hôte de la radio nationale note que les exportations vers les régions sahéliennes n’ont pas été marquantes pour l’Algérie (à peine 1% des échanges), d’où la nécessité, selon lui, de renforcer davantage encore les liens avec les pays déjà reliés à cette voie de communication. Une telle situation impose, selon M. Ayadi, «une politique, une stratégie», précisant que l’Algérie dispose d’atouts non négligeables.

Dans cette optique, il relève la nécessité de mettre en place un comité qui définisse les objectifs dans le cadre d’une stratégie efficiente de l’export vers les pays qui partagent avec l’Algérie ce projet prometteur. S’agissant des tronçons où les problèmes persistent, M. Ayadi cite la région du Nord- Mali, provoqués pars des retards en moyens d’équipements liés à des difficultés de financement.

À ce sujet, il préconise une étude d’aménagement «pour avoir une vision cohérente et voir ce que le Mali doit faire avec l’Algérie et le Niger dans l’objectif de construire ensemble la résilience». La solution peut émaner, comme l’explique le même responsable, de «l’aide des institutions internationales». À propos de l’importance de cette voie de communication du continent, l’invité dit qu’elle est citée, dans les grandes rencontres internationales, comme un exemple de coopération et d’échanges «porteur d’espoir». Et annonce qu’une exposition aura lieu à Dubaï fin 2020 ou début 2021, et le projet de la Transsaharienne est identifié comme projet qui figurera au stand de l’Algérie. «C’est un énorme honneur», commente M. Ayadi. L’invité de la radio réaffirme l’importance des zones de libre-échange. Mars dernier, faut-il le rappeler, M. Ahmed Ouyahia avait déclaré à Kigali que la décision africaine de lancer une zone de libre-échange porte en soi deux messages aux peuples du continent et algérien, notamment, dont le premier est l’espoir en un marché prometteur et la nécessité d’une mobilisation pour l’amélioration de la production et la productivité. Le Premier ministre soulignait également que «l’Algérie est un pays précurseur dans la construction panafricaine depuis sa guerre de libération jusqu’alors, et ce par le principe de bâtir un espace efficace et prospère».

L’Algérie, longtemps freinée par son aisance financière issue de la manne pétrolière et l’absence de la culture d’exportation, expliquait M. Ouyahia, «est orientée désormais vers l’optique d’exporter en Afrique». Et rappelle qu’un Forum autour du partenariat économique Algérie-Afrique a été organisé, à juste titre, il y a deux ans à Alger, et qui a ouvert les portes de l’Afrique aux opérateurs économiques nationaux.

Le continent aura, selon M. Ouyahia, fort à gagner d’une réelle intégration panafricaine. En 2017, en marge d’une conférence africaine sur la gouvernance de l'internet tenue à Alger, il a été prévu, notamment, l'installation du Comité de liaison de la dorsale transsaharienne à fibre optique (CLTD). Initié en 2003 dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), ce projet, rappelle-t-on, vise l'édification d'un réseau large-bande dans le processus de développement et d'intégration qui réponde aux besoins grandissants en infrastructures de transport d'un contenu fiable, sûr, moderne et au service des Africains.

Fouad Irnatene