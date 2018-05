Les aventures d’un héros au ciné-club du CNCA : L’homme au cigare

Le film « Les Aventures d’un héros » du cinéaste Merzak Allouache a été projeté samedi dernier au ciné-club du Centre National du Cinéma Algérien (CNCA) en présence d’un public séduit par cette production et par les anecdotes racontées par Allouache

«Les Aventures d’un héros » est un cas à part dans la filmographie de Merak Allouche. Produit en 1978, ce film est tourné dans un contexte national du grand débat sur la Charte nationale lancé par le Président Bomedienne. Allouache, encore grisé par le succès phénoménal de son premier film «Omar Gatlatou », a beaucoup voyagé à l’intérieur du pays et à l’étranger. Et au bout de ce périple qui a duré deux années, il s’est remis à écrire et est né le film « Les Aventures d’un héros ». L’histoire de ce film se résume ainsi. Par un subterfuge, Mehdi un jeune paysan est censé être le héros d’une communauté rurale qui supporte sa misère dans l’attente d’une résolution mythique à tous ses problèmes. Mehdi est conforté dans sa mission par les notables locaux, complices de cette mystification, qui leur permet de cimenter par la croyance l’emprise qu’ils entendent garder sur la tribu.

Tout un programme qui donnera lieu à un voyage initiatique du héros de cette fable incroyable où des séquences d’humour succèdent à celles moins risibles, même plus dramatiques. Tout le long du voyage qu’entreprend le héros, il vivra des situations cocasses, parfois dramatiques et dangereuses. Arrivé à Alger, il revendique son discours politique qui prône une révolution qui mettrait fin à l’exploitation de l’homme par l’homme et aux privilèges de la bourgeoisie. Mehdi ne comprendra pas la léthargie et la peur du peuple.

Il tombera également amoureux d’une jeune fille en fugue parce que ses parents voulaient la marier à un vieillard. Notre héros fera de la prison et quelques années après, il perd ses illusions en découvrant que même celle qu’il a aidée, ne l’a pas attendu.

Le film est sincèrement difficile à suivre tant certaines séquences sont longues et l’histoire tenant à peine à se dessiner. Merzak Allouache, lui-même, reconnait que s’il devait changer quelque chose au film, il ferait un montage différent et couperait certaines lenteurs de plusieurs séquences. Le cinéaste avoue aussi que la collaboration dans les dialogues avec Abdelkader Alloula n’a pas été des plus réussie en raison des dialogues qui ont déteint sur le jeu, trop théâtrale de la majorité des comédiens pourtant non professionnels. Evoquant son film, Allouache a déclaré qu’il voulait tourner au Sud mais qu’il s’est rendu compte, une fois sur place, que c’était difficile de rendre à l’écran cette atmosphère du Sud. Le film terminé, l’heure du verdict sonne lors de la projection avec le ministre de la Culture de l’époque.

« Le ministre était mal à l’aise et cela se ressentait », dira Merzak Allouache et d’ajouter : «à la vue d’un bidonville, il me demanda si il existait réellement. J’ai répondu par l’affirmative en précisant qu’il est situé à Bir Mourad Rais.» «Franchement, je m’attendais au pire car la vie de ce film dépendait de la décision du ministre d’autant que celui-ci n’a pas apprécié le fait que le héros fume le cigare. C’était clair pour lui sans le dire, je parodie le Président Boumédiene et ses ministres et c’était inacceptable.

Il m’avait même conseillé de supprimer le cigare en l’effaçant. La situation est comique mais j’ai réussi à me contenir et à lui avouer que cette technique n’existait pas. Loin de démordre, il me demanda de le faire auprès des Soviétiques. Et puis, ce fut le miracle mais « Les Aventures d’un héros » n’a pas rencontré le succès contrairement à «Omar Gatlatou». Une semaine après le film est retiré des salles. Le ministre à l’époque de Gatlatou me reprocha d’appeler le héros «Gatlatou». Répliquant qu’il existait bel et bien à Bab-El-Oued et il me dira que ce n’est pas l’Algérie ! «C’était une autre époque», dira le cinéaste qui souhaiterait que le public revienne dans les salles de cinéma voir des films, avant d’ajouter qu’il est prêt à donner ses films gratuitement aux distributeurs pour le public.

Abdelkrim Tazaroute