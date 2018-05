Soirées ramadanesques : Journées théâtrales à partir du 19 mai à El-Bahia

L’association culturelle "El Amel" organisera des journées théâtrales à partir du 19 mai pour animer les soirées du ramadhan à Oran, a-t-on appris samedi dernier du président de l’association, Mohamed Mihoubi. Cette manifestation prévue jusqu’au 10 juin prochain se tiendra au "Petit théâtre" de l’association et au théâtre régional "Abdelkader Alloula", a-t-il indiqué. Ces journées théâtrales coïncideront avec la célébration de la Journée mondiale de l’Enfance et la journée nationale de l’étudiant (19 mai) et la Journée nationale de l’Artiste en hommage au chahid "Ali Maachi", assassiné par le colonisateur français le 8 juin 1958.

L’association culturelle El Amel présentera des pièces dont "Goual 3" dédiée aux enfants, mise en scène et écrite par Mohamed Mihoubi, ainsi que la pièce "Djannatu El Madjnoun" soutenue par le ministère de la Culture et mise en scène par le même dramaturge et écrite par Mohamed Belfadel. Cette pièce sera également présentée à la maison de la Culture d'Ain Témouchent et à Saida.

Le programme de ces journées prévoit aussi la pièce "Namthoul", réalisée par 15 stagiaires qui seront diplômés au mois du ramadhan après avoir reçu une formation pratique en principes de base du théâtre, a souligné le président de l’association culturelle qui les encadre.

Cette manifestation comporte aussi des communications traitant d’autres sujets dont "le théâtre universitaire" qui seront animées par des spécialistes, ainsi que la projection d’une vidéo des pièces produites par l’association.